ماجرای پیراهن ۳۶ میلیونی/دلیل افزایش تصادف در تونل ۵ چالوس

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر روز در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول روز، مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نبوده باشد.

بسته خبری مهر در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

در بسته خبری امروز از اختلاف خانوادگی که منجر به قتل زن به دست همسر شد مطلع شده و از گلوله‌های سرد سربی در قلب گرم حیات‌وحش می خوانیم.

ماجرای پیراهن ۳۶ میلیون تومانی

مردم مشهد که همواره در اقدامات خیرخواهانه و کمک به ایتام پیشقدم هستند باری دیگر با خرید یک پیراهن به قیمت ۳۶ میلیون تومان و یک توپ فوتبال به میزان پنج میلیون تومان در میدان رقابت و انسان دوستی رکورد زدند.

شامگاه شنبه تالار اجتماعات هتل ثامن مشهد مملو از خیرانی بود که به بهانه خرید پیراهن کاپیتان سابق و مرحوم پرسپولیس در صف حامیان نیازمندان قرار گرفتند.

با هدف حمایت از دانش آموزان تحت پوشش موسسه خیریه فرهنگی دارالاکرام مشهد پیراهن مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس شامگاه شنبه به مزایده گذاشته شد و به مبلغ ۳۶ میلیون تومان توسط خیران مشهدی خریداری شد.

مراسم مزایده پیراهن مرحوم هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس با حضور خانواده وی و جمعی از هنرمندان از جمله داریوش ارجمند، علی مظفری و مرجانه گلچین و ستارگان فوتبال از جمله مهرداد میناوند، بادامکی، محرمی، براتی و نکیسا برگزار شد.

شرکت کنندگان دراین برنامه با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند و تامین هزینه های تحصیلی کودکان تحت پوشش موسسه خیریه و فرهنگی دارالاکرام پیراهن مرحوم هادی نوروزی کاپیتان سابق تیم پرسپولیس را به مبلغ ۳۶ میلیون تومان و یک توپ فوتبال را به قیمت پنج میلیون تومان خریداری کردند.

روستاهای رابر در محاصره گرگ‌های گرسنه

افزایش حمله‌های گرگ‌های گرسنه به روستاهای رابر و سکوت مسئولان کار را به‌جایی رسانده که اهالی روستاهای این شهرستان دیگر جرات رفت‌وآمد به مزارع و باغ‌ها را هم ندارند.

در آخرین مورد از حمله گرگهای وحشی، چند دانش آموز دختر در هنگام مراجعه به مدرسه مورد حمله قرار گرفته اند و باغداران نیز از حمله مکرر گرگها به آنها سخن می گویند.

با وجود مخاطره گرگها برای روستاییان، به آنها گفته شده در صورت شکار هر قلاده گرگ باید چهار میلیون تومان خسارت به محیط زیست پرداخت کنند.

ازدواج یک سکه‌ای

سجاد و فاطمه زوج دلفانی معتقدند که سکه طلا خوشبختی نمی‌آورد و باهم تصمیم می‌گیرند که مهریه زندگی‌شان تنها یک سکه طلا و یک جلد کلام‌الله مجید باشد.

امروز در شرایط که فرهنگ ازدواج به بهانه‌ای برای چشم و هم‌چشمی‌های عجیب‌وغریب تبدیل‌شده است.هستند کسانی که هنوز سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) را بر آنچه چشم و هم‌چشمی می‌گویند ترجیح می‌دهند، نمونه آن را امروز می‌توان در مورد یکی از زوج‌های دلفانی دید که در عین تمکن مالی و فقط برای ارج نهادن به سنت حسنه ازدواج سهل و آسان، آئین ازدواج خود را به‌دور از هرگونه تجملات بیهوده و غیرضروری برگزار می‌کنند.

این زوج جوان دلفانی باهدف تشکیل یک زندگی کاملاً اسلامی و اعتقادی و ترویج فرهنگ ازدواج آسان و سنت پسندیده پیامبر گرامی اسلام با تعیین یک سکه بهار آزادی و یک جلد کلام‌الله مجید به‌عنوان مهریه بانام یکتایی پروردگار می‌خواهند زیر یک سقف سرشار از عشق و محبت الهی زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

اختلاف خانوادگی منجر به قتل زن به دست همسر شد

سرهنگ جعفر رحمتی رئيس پليس آگاهی استان زنجان از قتل یک زن به دست همسرش به دلیل اختلاف خانوادگی خبر داد و افزود : ماموران آگاهی زنجان از یك مورد درگیری خانوادگی در یكی از روستاهای شهرستان زنجان مطلع و جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینكه متاسفانه مصدوم پس از انتقال به بیمارستان بر اثر ضربه ای كه به سرش وارد شده بود فوت كرد گفت: بررسی های اولیه حاكی از آن بود كه درگیری كه بین زن و شوهر اتفاق افتاده، منجر به قتل شده است.

رحمتی تصریح كرد: این متهم اعتراف كرده به دلیل اختلاف با همسرش با تكه آجری كه در دست داشته ضربه ای به سر همسرش وارد کرده است.

وقوع یک طلاق در هر ۱.۵ ساعت

ساز زندگی خیلی از خانواده های ایرانی در سالهای اخیر با رشد فزاینده طلاق بر اساس آمارهای رسمی ناکوک می زند. در این میان آهنگ رشد طلاق در آذربایجان غربی که در نوک و تیررس هجمه‌های فرهنگی قرار دارد چنان شتابان سیر صعودی به خود گرفته که اگر به زودی چاره اندیشی نشود می‌تواند عواقب جبران ناپذیر و آسیب‌های اجتماعی دیگری را به همراه داشته باشد.

در همین رابطه محمد جوان مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی با اشاره به آمار و ارقام ازدواج و طلاق در آذربایجان غربی به خبرنگار مهر گفت: در طول ۹ ماه گذشته سالجاری چهار هزار و ۷۸۰ مورد طلاق در این استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۱ درصد افزایش دارد. این آمار نشان می‌دهد در کمتر از یک و نیم ساعت یک مورد طلاق در استان اتفاق می افتد.

فرانسوی ها در جمع سینماگران فارس

یک کارگاه تخصصی با موضوع «خلاقیت در هنر سینما و ویدئو» و «ویدئوآرت و سینماتجربی» فردا در شیراز برگزار می شود که در ان دو چهره هنرهای نو از کشور فرانسه در شیراز شرکت دارند. شارلوت هوبر و مائل لومه از کشور فرانسه فردا در سالن غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ساعت ۱۸ تا ۲۱ دوشنبه ۲۸ دیماه کارگاه دارند.

شارلوت هوبر دارای مدرک کارشناسی در رشته پژوهش در هنرهای تجسمی، مدرک مدرسه عالی ملی سرژی در رشته هنر و همچنین هنرهای تصویری از دانشگاه بروکسل، در حال حاضر مدرس هنرهای تصویری و هنرمفهومی در دانشگاه سوربن فرانسه است. مائل لومه نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته سینماست که تجربه همکاری با سینماگران مطرح کشور فرانسه و ساخت فیلم دارد.

مأمور شهرداری گرگان هنگام درگیری با دست‌فروشان کشته شد

نبود سازوکارهای لازم برای مقابله با سد معبر، باعث درگیری مأمور شهرداری گرگان و دست‌فروشان شد که نتیجه آن مرگ یکی از ماموران شهرداری با ضربات چاقو بود.

موضوع درگیری بین ماموران شهرداری و دست‌فروشان مسئله جدیدی نیست. بارها و بارها شاهد انتشار تصاویر و فیلم‌های این‌گونه درگیری‌ها بوده‌ایم که گاهی به ضرب و شتم دست‌فروشان و حتی کسبه توسط ماموران یا تخریب اموال آن‌ها منتهی شده و یا دست‌فروشان اقدام به کتک‌کاری با ماموران کرده‌اند.

«صادق آهنگران» در مراسم تشییع ۹۴ پیکر شهید گمنام

«حاج صادق آهنگران» مداح مشهور کشورمان که هنوز برای ما یادآور روزهای دفاع مقدس است ، در مراسم تشییع پیکر ۹۴ شهید گمنام در شیراز حضور خواهد یافت. محل تفحص ۹۴ شهیدی که بعد از ۳۰ سال به آغوش کشور بازگشتند عمدتا در خاک عراق بوده است. بیست و نهم دی ماه شهدا وارد شیراز می‌شوند اما مراسم اصلی برای روز یکم برنامه‌ریزی شده است.در این مراسم حجت الاسلام پناهیان به عنوان سخنران و صادق آهنگران نیز مداحی مراسم را بر عهده خواهد داشت.

حیات ۲۷۵ گونه پرنده در خطر

پس‌روی آب دریا و خشکی از یک‌سو، ویلا سازی، دست‌اندازی در طبیعت، شکار غیرمجاز و بی‌رویه تالاب میانکاله را در معرض تهدید و خشکی قرار داده است.این وضعیت در حالی است که میانکاله ازنظر تنوع گونه‌های پرندگان یکی از بی‌نظیرترین تالاب جهان به شمار می‌رود و نیمی از گونه‌های پرندگان ایران در آن زیست و زادآوری می‌کنند.

مسئول گروه دیده‌بان میانکاله و فعال اکوتوریسم و محیط‌زیست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چالش‌های فراروی تالاب میانکاله می‌گوید: پس‌روی آب دریای خزر سبب شده تا تراز نسبی آب تالاب بشدت کاهش پیدا کند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ این داستان ادامه یابد.

حر منصوری بابیان اینکه پس‌روی آب دریای خزر جدا از آنکه عوارض زیست‌محیطی را به همراه می‌آورد، رفت‌وآمدها را به تالاب و میانکاله تسریع کرده است به‌ گونه‌ای که شکارچیان از جنوب منطقه بدون آنکه قایق یا چیزی دیگری استفاده کنند به صید و شکار می‌پردازند.

گلوله‌های سرد سربی در قلب گرم حیات‌وحش

زمستان که مهمان استان اصفهان می‌شود، گرچه گلوی چشمه‌سارها و رودهای زیرزمینی شهر اصفهان همچنان در عطش جرعه‌ای باران یا برف می‌سوزد اما در همین وضعیت سخت خشک‌سالی نیز به‌طورمعمول قله‌های کوهستانی غرب استان تور سپیدی از برف امید بر سر می‌افکند و دامنه‌های کوهستانی شهرستان‌های مختلف اصفهان سراپا سفیدپوش می‌شود.

اما این امید و شادی برای ذخیره بارش‌های قابل ذخیره مانند برف برای استفاده در تابستان برای حیات‌وحش رنگ و بوی دیگری دارد؛ زمستان برای حیات‌وحش به‌ویژه بز، کل و قوچ به معنای پوشیده شدن علوفه و غذایی است که در فصل‌های دیگر سال با جست زدن و جست‌و‌جو در دل صخره سنگ‌های کوه به‌راحتی قابل‌دستیابی است.

دلیل افزایش تصادف در تونل شماره ۵ محور چالوس

بروز حوادث طبیعی در محورهای کوهستانی اجتناب ناپذیر است، محور کرج - چالوس یکی از محورهای مهم کوهستانی کشور محسوب می شود که هر ساله تعدادی از هم وطنانمان به علت بارندگی های مدوام و ریزش سنگ از کوه جانشان را از دست می دهند.

سرهنگ رضا اکبری، رئیس پلیس راه استان البرز، در پاسخ به این پرسش که «چرا حوادث رانندگی در محدوده تونل شماره پنج محور کرج – چالوس بیش از نقاط دیگر این محور است» اظهار کرد: ریزش آب از سقف این تونل باعث افزایش حوادث رانندگی در این محدوده می شود.