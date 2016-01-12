انجام تبلیغات داوطلبان انتخابات در لرستان از طریق شبکه توزیع پست

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم سلیمانی ظهر سه شنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد اظهار داشت: رییس ستاد انتخابات کشور طی نامه ای به برگزاری تبلیغات سالم، هوشمند و پاک تاکید کرده است.

وی عنوان کرد: طی نامه ای ما این موضوع را به معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان انتقال داده و می خواهیم کاندیداها را ترغیب کنند که برای انتقال مطالب به مخاطبین خود به جای آلوده کردن شهر با چسباندن پوستر و به زحمت انداختن کارگران خدوم شهرداری، از طریق شبکه توزیع شرکت پست و تبلیغات خانه به خانه این کار را انجام دهند.

انجام ۳۰ خدمت توسط شرکت پست لرستان

مدیرکل پست لرستان با بیان اینکه می توانیم برای این کار قرارداد ببندیم، ادامه داد: یا تبلیغات در قالب تابلوهایی در جاهای مشخص در سطح شهر انجام شود که دیوارهای شهر آلوده نشود.

سلیمانی با اشاره به اینکه پوسترهای تبلیغات بر دیوارهای شهر به خصوص در روزهای نزدیک به ایام نوروز وجهه خوبی برای شهر ندارد، تصریح کرد: خرم آباد شهری با جاذبه های طبیعی است و شرکت پست می تواند در کنار شهرداری در راستای معرفی این جاذبه های گردشگری اقدام کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت پست با هزینه خود و بدون گرفتن هزینه از شهرداری مشغول ساماندهی فضای پیاده روی مقابل اداره در خیابان رازی است، افزود: در این مکان تلفیقی از فضای سبز و پیاده رو و چند نیمکت پیش بینی شده است.

مدیرکل پست لرستان با بیان اینکه مشارکت شهروندان در زیباسازی شهر و ارتقای وجهه شهری لازم و ضروری است، خاطرنشان کرد: در توزیع جرایم رانندگی، خدمات اتحادیه تاکسیرانی ها و... اقدامات زیادی انجام دادیم در مجموع بیش از ۳۰ نوع خدمت برای دستگاه های اجرایی داریم.

راه اندازی فروشگاه ۱۹۳ توسط شرکت پست لرستان

سلیمانی به اندازی سرویس پست تلفنی ۱۹۳ اشاره کرد و یادآور شد: این اقدام در راستای کاهش ترافیک، آلودگی محیط زیست، سفرهای زائد درون شهری و تصادفات بوده و مردم بدون خارج شدن از منزل می توانند امور خود را با این سرویس انجام دهند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در مرحله انعقاد قرارداد فروشگاه اتکا هستیم تا فروشگاه ۱۹۳ را در سطح شهر خرم آباد راه اندازی کنیم تا افراد خریدهای خود را تلفنی انجام دهند و قرار شده در فاز اول هزینه ارسال به درب منازل را خود فروشگاه پرداخت کند.

لزوم ایجاد موزه چهر های برجسته خرم آباد

سلیمانی تصریح کرد: شرکت پست یک شعار دارد که بیان می کند مردم فقط برای تفریح و عبادت باید از منزل خارج شوند و پست می تواند این بستر و زمینه را فراهم کند.

وی ارسال کارت تبریک از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر به مناسبت تولد هر نوزاد خرم آبادی به در منزل وی را پیشنهاد داد و افزود: در این کارت می توانند آینده مورد انتظار از آن نوزاد را بنویسند که کار بسیار تاثیرگذاری است.

مدیرکل پست لرستان یادآور شد: برای چهره های مهم علمی سیاسی مذهبی تمبر چاپ شده و موزه ای برای آنان راه اندازی کنند که جوانان به جای رفتن به راه اشتباه از اینها الگو می گیرند.