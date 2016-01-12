به گزارش خبرگزاری مهر، همایش علمی ـ پژوهشی اخلاق و آداب رضوی به مناسبت سالروز ميلاد امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) به همت اداره‌كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مرکزی برگزار می‌شود.

این همایش از سری برنامه‌های چهاردهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) با هدف ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت‌های هنری و تجلیل از محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ رضوی برگزار می‌شود، موضوع این همایش اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا(ع)، نقش خانواده در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، نقش تجار، حکومت و مبلغین و روحانیون در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا(ع) می‌باشد.

محورهای این همایش عبارتند از:

مبانی اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

نقش خانواده در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

نقش تجار در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

نقش حکومت اسلامی در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

نقش مبلغین و روحانیون در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

موانع اجرایی اقتصاد مقاومتی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

راهکارهای اجرایی اقتصاد در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

آثار و پیامدهای اجرای اقتصاد مقاومتی در جامعه در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

آثار و پیامدهای اجرای اقتصاد مقاومتی در خانواده در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

الگوی اقتصادی در سیره امام رضا (ع) و تطبیق آن با اقتصاد مقاومتی

نقش اجرای اقتصاد مقاومتی در امنیت جامعه در مقابل بیگانگان از دیدگاه امام رضا (ع)

پرهیز از اسراف، تبذیر و مصرف گرایی در سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

نقش کسب و کار در تحقق اقتصاد مقاومتی براساس سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

نقش تولید، عرضه و تقاضا در تحقق اقتصاد مقاومتی براساس سیره اخلاقی و عملی امام رضا (ع)

این همایش هجدهم مردادماه سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود و علاقمندان تا پایان تیرماه سال ۹۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مرکزی این همایش واقع در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ارسال کنند همچنین زمان اعلام آثار برگزیده نهم مرداد‌ماه عنوان شده است.

همچنین مقالات برگزیده در فصلنامه فرهنگ رضوی و در مجموعه‌ای منتشر و مقالات پژوهشی برتر نیز در فصلنامه پژوهشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ خواهد رسید.

مهلت ارسال آثار:۳۱ تیرسال آینده و زمان اعلام آثار برگزیده ۹ مرداد ۹۵ وتاریخ برگزاری همایش علمی پژوهشی اخلاق و آداب رضوی: ۱۸ مرداد ۹۵ است.

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