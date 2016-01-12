به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع وابسته به مخالفان سوری اعلام کردند: نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان امروز سه شنبه وارد مواضع گروه های مسلح در شهر سلمی از توابع جبل الاکراد استراتژیک در حومه شمالی لاذقیه شدند.

به گفته این منابع، درگیری های شدیدی میان نیروهای حزب الله، ارتش سوریه و نیروهای دفاع ملی با گروه های تروریستی جبهه النصره، احرار الشام، انصار الشام، گروه موسوم به لشکر دوم ساحلی و گروه موسوم به حزب اسلامی ترکستانی در جریان است.

این منابع بیان کردند: درگیری ها در داخل سلمی در جریان است و ارتش سوریه بر ترتیاح، کفردلبه و حومه سلمی مسلط شده است.

منابع وابسته به مخالفان سوری گزارش داد: این درگیری ها در حالی است که جنگنده های روسی دهها مرکز وابسته به گروههای مسلح را هدف قرار داده اند و ارتش سوریه نیز به گلوله باران شدید منطقه پرداخته است.

همزمان خبرگزاری سوریه گزارش داد: ارتش سوریه با کمک نیروهای دفاع مردمی به پیشروی در حومه شمالی لاذقیه ادامه دادند و بر حومه جنوب شرقی سلمی و تعدادی از تپه های اطراف آن شامل جرن القلعه، رویسه القلعه، شیش القاضی، ضهر العدره، رویسه الطیور، روستای ترتیاح و تپه قراقفی مسلط شد.