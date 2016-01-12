ورودی و خروجی های آزادراه پیامبر اعظم(ص) به هشترود غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه گردشگری و خدمات سفر شهرستان هشترود اظهار داشت : در زمان احداث آزاد راه پیامبر اعظم (ص) متاسفانه فکر اساسی بریا ورود و خروج از این آزاد راه برای شهر هشترود نشده و اکنون نیز تمامی ورودی ها و خروجی از جمله ورودی عزیزکندی و قویونقشلاقی غیر اصولی و خطر ناک است .

وی گفت : مسافران و گردشگرانی که می خواهند از طریق آزاد راه وارد هشترود شوند، متاسفانه سر در گم می شوند و ورودی ها از یک آبرو و زیر گذر سیلاب شکل گرفته که دور از شان یک مسافر و گردشگر برای ورود به شهر تاریخی هشترود است .

مستفید گفت : مغازه داران و سوپر مارکت های اطراف آزاد راه در حد فاصل روستای عزیر کندی نیز غیر قانونی است و باید هر چه زودتر حکم تخریب آنها صادر شود .

وی تصریح کرد : متاسفانه تریلی ها و کامیون های متوقف شده در اطراف این مغازه ها باعث بروز حادثه می شود که اداره راه و شهرسازی استان باید هر چه زودتر تکلیف آنها را مشخص کند .

فرماندار هشترود افزود: ادارات هم باید نسبت به نصب و اخذ مجوز انشعابات گاز - برق - آب و تلفن به مجتمع های خدماتی بین راهی اقدام کنند و هیچ گونه اهمال کاری در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی معرفی و توسعه مراکز تاریخی و دیدنی شهرستان هشترود را یکی از حوزه‌های اصلی هسته سند توسعه و تدبیر استان و شهرستان بر شمرد و گفت: اگر این منطقه به مردم کشور و دنیا شناسانده و معرفی شود، علاوه بر اینکه گردشگر را به خود جذب می‌کند، باعث رونق اقتصادی هم خواهد شد و شغل و درآمدزایی ایجاد خواهد کرد.

فرماندارهشترود در پایان خاطر نشان شد: کمپ موقت با همکاری بخش خصوصی و سایرادارات عضو ستاد در ورودی قلعه ضحاک ایجاد و در طول ایام نوروز به بازدید کنندگان ازاین قلعه خدمات ارائه شود.

صنایع دستی هشترود مورد حمایت قرار گیرد

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هشترود نیز در این جلسه گفت: هشترود قابلیت‌ها و توانمدی‌های بالایی در عرصه تولیدات صنایع دستی دارد و با وجود اینکه اکثر افراد ساکن در آن روستانشین هستند اما متاسفانه کار ساخت صنایع دستی در روستاهای هشترود از یاد رفته و به فراموشی سپرده شده است.

علیرضا پاشایی در ادامه اظهار داشت: اگر ساخت صنایع دستی یک بار دیگر در این منطقه رونق یابد، خانواده‌ها هم از نظر اقتصادی و هم از نظر هنری به خود کفائی خواهند رسید و این امر با توجه به وجود اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی در هشترود کاری شدنی و امکان پذیر است.

رئیس میراث فرهنگی هشترود یاد آور شد: انتظارات هنرجویان از مسئولین این است که جلوی واردات بی رویه صنایع دستی کشورهای دیگر مانند هند و چین گرفته شود تا تولیدات داخلی در بورس قرار گیرد و با بازار یابی در کشور و خارج از مملکت باعث به فروش رفتن صنایع دستی تولید داخل شوند و کار بیمه هنرجویان صنایع دستی را به طور جدی پیگیری کرده و زحمت کشان در این عرصه را با در اختیار دادن وام‌های کم بهره و معاف کردن از مالیات حمایت کنند.

وی افزود: اداره میراث فرهنگی هشترود هنر گلیم بافی، ورنی بافی، سوزن دوزی و معرق کاریرا توسط اساتید مجرب در مقاطع مقدماتی و تکمیلی برای هنر جویان هشترودی آموزش داده و بعد از گرفتن آزمون و اعطای گواهینامه معتبر، آنها را وارد بازار کار می کند تا در آینده با حمایت مسئولین بازارچه دائمی صنایع دستی را در هشترود راه اندازی کند.

پاشایی در پایان گفت: سازمان میراث فرهنگی با توجه به ظرفیت بالای نیروی انسانی در هشترود و تولید صنایع دستی در نظر دارد رشته های مختلف صنایع دستی مانندسفالگری، تراش سنگ های تزئینی و دیگر رشته ها را در شهرستان هشترود برای علاقمندان آموزش دهد و شرایط را برای فعالیت جوانان فراهم کند.