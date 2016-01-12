تنش آفرینی عربستان از چشم شماره جدید «نیوزویک» پوشیده نماند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه نیوزویک مربوط به پانزدهم ژانویه سال نو میلادی توسط مؤسسه واشنگتن پست در شهر نیویورک آمریکا به چاپ رسیده و برای علاقه مندان مطالب مندرج در آن، در نقاط مختلف جهان عرضه شده است.

شماره جدید که به عنوان اولین شماره سال ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است با اشاره به بحران آب و هوا و کنفرانس اواخر سال گذشته در پاریس، به مشکلات اقلیمی به ویژه ذوب شدن یخ ها در قطب شمال پرداخته و آسیب های آن را برای کره زمین از دیدگاه های مختلفی به بوته تحلیل درآورده است. البته با توجه به اینکه نشریه مذکور در آمریکا تدوین می شود، عدم تمرکز مطالب موجود به علل و عوامل پیدایش بحران در آب و هوای جهان که همان فعالیت های بی حد و حصر کشورهای صنعتی است، عادی به نظر می رسد.

نبرد بزرگ آزادسازی «الرمادی» مرکز بزرگ ترین استان عراق یعنی «الانبار» که از ۱۷ ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی در اشغال تروریست های تکفیری-صهیونیستی داعش قرار داشت، از موضوعاتی است که در این شماره از نیوزویک مورد بررسی قرار گرفته است. از مشکلاتی که حلاوت این فتح را برای ارتش عراق بیش از پیش به نمایش گذاشت، تله های انفجاری بی شماری بود که تروریست ها در مسیر نیروهای ارتش و داوطلبان مردمی قرار داده بودند.

نیوزویک در ادامه به تنش های به وجود آمده توسط عربستان سعودی در روابط با ایران نیز اشاره کره است. لازم به ذکر است به دنبال اقدام جنون آمیز عربستان سعودی در اعدام آیت الله «نمر باقر النمر» فعال سیاسی معترض این کشور در هفته گذشته، موجی از اعتراضات سراسر جهان را فرا گرفت. در این راستا، این شبه جزیره که به دنبال راه فراری برای تبرئه خود از فجایعی مانند تجاوز به یمن و حادثه دلخراش حج امسال بود، ایران را متهم به جانبداری کرده و متعاقب آن با تمسک به جنجال رسانه ای اربابان خود، به صورت یکجانبه روابط خود با ایران را قطع کرد.

اقدامات این کشور به گونه ای افراطی و غیر قابل دفاع است که صدای اربابان غربی خود را نیز درآورده است، تا جاییکه نشریه غربی ایندیپندنت نیز روز گذشته در گزارش مفصلی بر اساس اسناد افشا شده یک نهاد اطلاعاتی آلمان، به تحلیل زوایای گسترده ای از دلایل ماجراجویی های «محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان پرداخته و با ادله مبسوطی وی را جوانی «ساده اندیش و متکبر» خوانده بود که با ماجراجویی هایش به «بازی با آتش» مبادرت ورزیده است.

در ادامه مطالب حوزه بین الملل در این شماره، مباحثی درباره تحولات روسیه به ویژه پس از حملات ۳۰ سپتامبر سال گذشته این کشور به تروریست ها در سوریه و نیز ناآرامی ها در کشور بروندی البته با نگاهی غربی به رشته تحریر درآمده است.