آسفالت معابر در سرمای زمستان، اتلاف سرمایه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی در دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اقدام شهرداری تهران در زمینه آسفالت برخی از خیابانها و معابر گفت: این کار در سرمای زمستان اتلاف سرمایه است و شهرداری کار را متوقف کند.
وی افزود: این روزها شاهدیم در برخی از خیابانها مجموعه خدمات شهرداری مشغول به آسفالت برای لکه گیری خیابانها است که این اقدام در سرمای زمستان نتیجهای جز اتلاف سرمایه ندارد.
دوستی تاکید کرد: از شهرداری میخواهیم که چنین کار را متوقف کند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین به اقدام اخیر شهرداری تهران برای جمعآوری و ساماندهی معتادان در کف شهر و به خصوص در جنوب تهران اشاره کرد و گفت: امیدوارم این کار دوام داشته باشد و پیگیری شود و درنهایت معتادان پس از بهبودی به کانون خانواده خود برگردند.
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