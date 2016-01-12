به گزارش خبرنگار مهر، حسن طباطبایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کاراته استان زنجان جایگاه بسیار ویژه‌ای را در کشور دارد.

وی هیئت ورزشی را ارکان فدراسیون‌ها اعلام کرد و افزود: فدراسیون رشته کاراته برای اعتلای این رشته برنامه‌های خوبی را برای سال آینده تدارک دیده است.

طباطبایی حضور بانوان را در رشته ورزشی کاراته بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: این رشته بانوان قهرمان زیادی را دارد.

سرپرست فدراسیون کاراته کشور بابیان اینکه بانوان حضور فعالی را در رشته کاراته دارند، افزود: این رشته بانوان قهرمانی را در سطح بین المللی و کشوری دارد.

طباطبایی تصریح کرد: استان زنجان در بحث فنی نسبت به استان‌های دیگر بسیار خوب است و در بحث وجود ورزشکاران، قهرمانان زیادی را دارد.

وی افزود: این استان به لحاظ داشتن داوران و مربیان حرفه‌ای در تربیت ورزشکاران قهرمان هم پیشتاز هستند.

سرپرست فدراسیون کاراته کشور افزود: کاراته استان زنجان در رشته کاراته نسبت به سال‌های گذشته توسعه خوبی داشته است ولی باید هیئت کاراته استان برای اعتلای این رشته در آینده مدیریت و برنامه‌ریزی لازم را در دستور کار قرار دهد.

طباطبایی افزود: تا پایان سال جاری این فدراسیون مسابقات بین‌المللی ندارد.

وی بابیان اینکه سالن‌های کاراته در کشور باید توسعه یابد افزود: در بحث خانه تکواندو این استان نسبت به استان‌های دیگر وضعیت خوبی دارد.

طباطبایی افزود: فدراسیون در برنامه‌ریزی خود درصدد این است با ایجاد بسترهای لازم زمینه قهرمان پروری در این رشته را توسعه بدهد.

وی افزود: در این راستا فدراسیون بر توسعه فضاهای ورزشی در این رشته تأکید جدی دارد.