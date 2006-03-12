رئيس مجلس سناي افغانستان از يك سوءقصد جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازرويترز، صبغت الله مجددي رئيس جمهوري سابق افغانستان كه هم اكنون رياست مجلس سناي اين كشوررا بر عهده دارد امروز از يك حمله انتحاري جان سالم بدر برد .



مهاجمان خودرويي را كه مواد منفجره درآن جاسازي شده بودع به هنگام عبوركاروان خودروهايي كه اتومبيل مجددي را همراهي مي كردند ، منفجر كردند كه در اثر اين حادثه ، مجددي دچار جراحت اندكي شد و دو خودروي كاروان وي نيز از بين رفتند .



بنابر اين گزارش ، مجددي پس از اين حادثه ، سرويسهاي جاسوسي پاكستان را متهم به سوء قصد به جان خود كرد .



رئيس مجلس سناي افغانستان در اين باره خاطر نشان كرد. " ما از شش كانال اطلاعاتي كسب كرديم مبني بر اينكه برخي افراد وارد افغانستان شدند تا به هر وسيله ممكن ، مرا به قتل برسانند" . وي همچنين افزود كه :"بزرگترين دشمن ما امروز سرويسهاي اطلاعاتي پاكستان هستند "و خاطر نشان كرد كه "اين شبكه در تمامي حملاتي كه توسط طالبان و شبه نظاميان ديگر در افغانستان صورت مي گيرد، دست دارد" .



بنابر اين گزارش ، تسنيم اسلام سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در واكنش به اظهارات مجددي ، آن را رد و اعلام كرد كه ما چنين حملات و از دست رفتن جان بي گناهان را محكوم مي كنيم . اين ادعا بي اساس است و ما كاملا آن را رد مي كنيم .



حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان نيز در يك كنفرانس خبري در واكنش به اظهارات مجددي اظهار داشت كه علت اين حمله در حال بررسي است و نتايج آن منتشر خواهشد .



سخنگوي وزارت كشور افغانستان اعلام كرد كه در اين حمله دو تن از مهاجمان و همچنين دو تن از افراد غير نظامي كشته شدند .

پليس در رابطه با عاملان اين حمله انتحاري ، به شبه نظاميان طالبان مظنون است .



از سويي ، بنا برگزارش ديگري از رويترز، چهار تبعه آلباني روز گذشته در افغانستان ربوده شدند .



نيروهاي امنيتي افغانستان امروز جستجو براي يافتن اين افراد و چهار افغاني كه شبه نظاميان طالبان اعلام كردند در منطقه ميوند استان قندهار ربودند ، آغاز كرد .



مقامات افغاني درباره هويت اتباع آلباني ابراز بي اطلاعي كردند .



نيرو هاي امنيتي افغانستان يك تبعه پاكستاني مظنون به رابطه با القاعده و طالبان را در شرق افغانستان دستگير كردند .