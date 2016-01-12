جایگاه ورزش آذربایجان شرقی باید در سطح ملی حفظ و تثبیت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه مدیر کل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با حضور معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان و مسئولان و نمایندگان استان و نیز مدیران هیئت های ورزشی در سالن آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار شد.

در این مراسم جمشید نظمی مدیر کل سابق بنیاد شهید آذربایجان شرقی، رئیس هیئت فوتبال استان در سال ۱۳۶۹ و مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی به عنوان مدیر کل جدید اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی معرفی و از سوی مسوولین اجرایی استان از زحمات سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل سابق این مجموعه تجلیل شد.

لزوم حفظ و تثبیت جایگاه ملی ورزش آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: مدیر کل سابق ورزش و جوانان استان به هیچ وجه در عمل به وظایف خود کم فروشی نکرده و در کار خود سنگ تمام گذاشته و هرآنچه که در توان داشته، انجام داده و خوشبختانه در سایه همین تلاش ها استان به جایگاه ارزشمندی در حوزه ورزش رسیده ‌است.

اسماعیل جبارزاده ادامه داد: وی به قولی که در همان ابتدای مسئولیت بنده در استان متعهد شده بود، عمل نموده و در چند سال گذشته با ارتقای جایگاه آذربایجان شرقی، کارهای ارزشمندی را در عرصه ورزش و جوانان انجام داده است.

وی در ادامه با تاکید بر حفظ و تثبیت جایگاه ورزش استان در سطح ملی ابراز داشت: ورزش و توسعه آن از محورهای توجه به جوانان و رسیدگی به جایگاه آنان است و باید برای حفظ این مقوله و توسعه ورزش توجه کنیم که خوشبختانه در این زمینه مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان در سمت و جایگاه خود نهایت تلاش را انجام داده است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که کسب رتبه های اول و سوم کشوری در حوزه ورزش شایسته جایگاه استان بوده و باید تداوم داشته باشد، ادامه داد: بنده چندان با تعویض و یا تغییر مدیران موافق نیستم، مگر این که جایگاه مدیر قبلی ارتقا یابد و امیدوارم که اسبقیان در وزارت ورزش و جوانان جایگاه بهتری را در اختیار گیرد.

جبارزاده در پایان با بیان این که خوشبختانه نظمی مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان نیز مرد روزهای سخت است، اظهار داشت: مجموعه مدیریتی آذربایجان شرقی در کنار ورزش و جوانان خواهد بود و رسیدگی و توجه به این حوزه در رأس دستور کاری مسئولان است.

آذربایجان شرقی نگینی است که در عرصه ورزشی می درخشد

مدیر کل سابق اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با ارایه گزارشی از فعالیت های این اداره کل در مدت مدیریت وی گفت: برگزار تورهای مختلف و مسابقه بین المللی زورخانه ای در استان و نیز مدال آوری شمشیر زن آذربایجانی بخشی از نتایج اقدامات صورت گرفته در این دوره بوده است.

سید محمد شروین اسبقیان با اشاره به مدال آوری شمشیر زن استان در مسابقات اخیر این رشته در رده جوانان در تبریز اظهار داشت: این افتخاری بود که در آخرین روزهای خدمتم اتفاق افتاد و خوشحالم که با این دستاورد از اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی خداحافظی می کنم و این موفقیت را به مسئولان و مردم این استان تبریک می گویم.

وی با تقدیر از حمایت های استاندار آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: در این مسابقات نماینده جهانی نمره الف را به استان داده است و این تنها گوشه ای از اقداماتی است که با حمایت های خوب استاندار در عرصه فرهنگی و ورزشی استان به ویژه از نظر امنیتی، خدمات ارزشمندی در استان انجام شده است.

اسبقیان در پایان با بیان این که آذربایجان شرقی نگینی است که در عرصه ورزشی می درخشد، تصریح کرد: این خطه قهرمانان ارزشمندی را در خود پرورده است و امیدوارم این روند در آینده نیز همچنان تداوم یابد.

گفتنی است سید محمد شروین اسبقیان سه سال گذشته مدیرکل ورزش و جوانان استان بود و از ماه ها پیش حرف و حدیث های زیادی در خصوص ماندن و یا رفتن وی مطرح بود به طوری که به نقل از برخی منابع آگاه گفته می شود که وی برای حضور در فدراسیون دو و میدانی قرار است به تهران برود و در این فدراسیون مشغول به کار شود.