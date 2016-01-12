۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۳۱

«ما ایرانی ها» سیمای شهری را بررسی می‌کند

برنامه «ما ایرانی ها» امشب، سه شنبه ۲۲ دی ماه نما و منظر معماری شهری را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «ما ایرانی ها» امشب، سه شنبه ۲۲ دی ماه با دعوت از سید امیر منصوری استاد معماریِ منظر دانشگاه تهران و فارغ التحصیل دانشگاه سوربن پاریس در خصوص نما و منظر معماری شهری به بحث و بررسی می نشیند.

این برنامه تلاش خواهد کرد راهکارهای بهبود کیفیت نما و سیمای شهری را مورد بررسی قرار دهد. همچنین نگاهی به وجود آیین نامه های لازم و اجرایی شدن آنها داشته و در گزارش هایی ویژگی های نماهای شهری و آشفتگی آنها را از وجوه مختلف به تصویر می کشد. 

این برنامه کاری از گروه نهادهای اجتماعی شبکه دو است که بعد از پشت سر گذاشتن فصل اول با عنوان «اخلاق ایرانی» در فصل دوم یعنی «شهر ایرانی» موضوعات مبتلابه جامعه امروز را مورد بررسی قرار می دهد.

«ما ایرانی ها» به تهیه کنندگی علیرضا خوشنویس، با مدت زمان ۴۵ دقیقه، ساعت ۲۳:۳۰ پس از  گفتگوی ویژه خبری پخش می شود.

محیا رضایی کلانتری

