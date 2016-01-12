پسر عارف از کاندیداتوری نمایندگی مجلس انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عارف امروز برای تقدیم این استعفا به ستاد انتخابات یزد در فرمانداری این شهرستان مراجعه و استعفای خود را تقدیم فرماندار یزد کرد.

حضور حمیدرضا عارف به همراه مادرش برای ثبت نام از همان روز اول توجه رسانه ها را سمت عارف کوچک جلب کرد و پس از آن نیز عارف مانند دیگر کاندیداها، حاشیه‌هایی داشت که در سایت‌های محلی دست به دست گشت.

امروز نیز برخی سایت‌های غیررسمی از کسب اطلاع حمیدرضا عارف از عدم تایید صلاحیتش خبر دادند و اعلام کردند که وی به دلیل اطلاع از این موضوع، قبل از اعلام رسمی انصراف داد که البته این موضوع از منابع رسمی اعلام نشده است.

حمیدرضا عارف که یزد در واقع شهر آبا و اجدادی‌اش به شمار می‌رود و خود متولد و ساکن تهران است، قرار بود از حوزه انتخابیه یزد و اشکذر در انتخابات شرکت کند.

عارف علت انصراف خود را ایجاد انسجام در میان نیروهای ثبت‌نام شده و کمک به انتخاب مردم برای اعزام نماینده ای اصلح به مجلس اعلام کرده است.

وی پس از انصراف خود يک بيانيه رسمی نيز صادر كرد كه در بخشی از اين بيانيه آمده است: روزی که با نیت خدمت به مردم شهر آبا و اجدادی‌ام، دارالعباده یزد و با تکیه بر توانایی‌ها و اعتقاد به وظیفه دینی و ملی حضور در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و لطف شما مردم نسبت به خدمتگزاران خود، اعلام حضور به عنوان داوطلب نمایندگی دهمين دوره مجلس شورای اسلامی کردم، با خود و خدای خود عهد بستم که جز در مسیر خیر و آنچه به صلاح ملت است، قدمی برندارم.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: امروز که ترکیب خوبی از جوانان با انگیزه و توانمند و افراد با تجربه و دلسوز برای تصدی سمت نمایندگی در محضر شما مردم قرار گرفته است، بر همان عهد و پیمان پایدار هستم و خیر و صلاح را در انسجام این نیروها و جلوگیری از ایجاد سردرگمی مردم در انتخاب نماینده‌ای اصلح و شایسته می‌بینم.