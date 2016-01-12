به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محمدی ظهر سه شنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: در ابتدای این قانون و در سال ۸۷ حدود ۱۱۵ میلیون تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری خرم آباد پرداخت شده است.

وی بیان اینکه این رقم در سال ۸۸ به یک میلیارد تومان رسید گفت: همچنین میزان پرداختی به شهرداری خرم آباد در سال ۸۹ حدود ۹۷۰ میلیون تومان، سال ۹۰ حدود دو میلیارد تومان و سال ۹۱ حدود چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: میزان پرداختی از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری خرم آباد در سال ۹۲ حدود ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، سال گذشته ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و در هشت ماهه نخست امسال ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

محمدی ادامه داد: پیش بینی ما این بوده که سهم شهرداری خرم آباد از محل مالیات بر ارزش افوزده تا پایان امسال از ۱۵ میلیارد تومان بیشتر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت سهم شهرداری خرم آباد بر اساس قانون بوده است عنوان کرد: در کل در این مدت ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سهم شهرداری خرم آباد از محل مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: میزان پرداختی در این زمینه به شهرداری خرم آباد طی هشت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.