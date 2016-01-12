۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۰۶

قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از صدا و سیما

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نامه ای خطاب به رییس سازمان صدا و سیما از تلاش این سازمان در تبیین و بزرگداشت حماسه ۹ دی قدردانی كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر آب خضر قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نامه ای به محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیما از تلاش رسانه ملی برای تهیه گزارش ها و مستندهایی درباره حماسه ۹ دی در سالروز این حماسه تشكر کرد.

وی در این نامه از تولید و پخش گزارش های مستند و خبری در رادیو و تلویزیون كه به همت معاونت های خبر، سیما، صدا و برون مرزی به تحقق پیوسته است قدردانی و این تلاش ها را برای تبیین و تشریح حماسه ۹ دی و ریشه یابی فتنه ۸۸ موثر ارزیابی كرده است.

شبكه های رادیو و تلویزیون در برنامه های مختلف خبری، تحلیلی و مستند در سالروز حماسه ۹ دی روشنگری های موثری در زمینه ریشه های اتفاقات سال ۸۸ و چگونگی پاسخ مردمی به این فتنه ها داشتند.

عطیه موذن

