۱۱۲ حکم قطعی قلع و قمع اراضی متصرفی در استان کرمانشاه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ‌اشتاب در جلسه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان کرمانشاه که امروز سه شنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: مقام رهبری تاکید زیادی بر مقابله باساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد بامتخلفین دارند و در حال حاضر با اجرای مصوبات دراین راستا تخلفات کمتری صورت گرفته است.

اشتاب با بیان اینکه در کل کشور ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی و باغات وجود دارد، افزود: با تقسیم بندی می توان ادعا کرد به هر ایرانی ۲ هزار متر مربع زمین کشاورزی و باغ می‌رسد.

وی با اشاره به دستور کار مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون برخورد با متعرضین به اراضی با برنامه ریزی مستمر گفت: قانون از سال ۷۴ در راستای سیاست‌های کلی نظام بر مبنای توسعه پایدار و نوسازی نظام کشاورزی‌ بر حفظ حراست از زمین و اراضی تاکید دارد و در سال ۸۵ این قانون مجدد اصلاح شد.

اشتاب بیان کرد: کسانی که قصد احداث باغات دارند باید اصول قانونی را طی کنند و در این راستا اکیپ‌های ده گردی تشکیل شده و ۵ ماشین ویژه باآرم مشخص در یگان های حفاظت با برنامه ریزی گشتزنی در راستای مقابله با متعرضین به اراضی کشاورزی را در دستور کار قرر دارد همچنین سامانه ۱۳۱ پیگیر شکایات و برخورد با این افراد است.

معاون فنی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: برخورد با متخلفین در سال‌های مختلف در دستور کار بود و پرونده‌هایی به شعبات برای احکام اجرایی صادر شده است.

وی تاکید کرد: از ابتدای امسال ۱۱۲ حکم قطعی اجرا شده است و قلع و قمع اراضی صورت گرفته و نیز ۱۹ مورد ساخت و‌غیر مجاز برگشت خورده همچنین در خصوص احکام دستور توقف ساخت ۲۲۸ پرونده از سوی مراکز قضایی و نیروی انتظامی انجام گرفته و نزدیک به یک هزار و ۸۰ پرونده اراضی متصرفی داشتیم که ۱۸۰ مورد آن اجرای قلع و قمع اراضی و تخریب صورت گرفته است.

اشتاب با اشاره به اثرات چشمگیر برخوردهای قضایی در این خصوص گفت: اما راه حل اصلی قطع انشعابات آب، برق، گاز و... می باشد که از سوی برخی دستگاه انجام شده است.

وی اضافه کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز هنوز وجود دارد و پیگیری مقابله با آنها در دستور کار قرار گرفته همچنین در قانون حفظ اراضی کاربری باغ‌ها در بند ۳ مشاهده شده که هر خدمات زیرساختی از طریق طرح هادی انجام شود و با مجوز صورت بگیرد.

این مسئول بر ضرورت حفظ اراضی و باغات به عنوان امر مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی باید با همت بیشتری در بهینه سازی و حفظ کاربری اهتمام لازم را داشته باشند.

اشتاب افزود: در خصوص باغ و ویلاها با توجه به قوانین حفظ کاربری طبق سیاست گذاری ها با محدودیت زمین و اراضی مواجهیم و اگر زمینی ۱۵۰۰ متر به بالا باشد تبدیل به باغ خواهد شد که باید با مجوز و سند باشد.

وی ادامه داد: امسال ۲۲۲ مورد پیشگیری و قلع و قمع با دستور موقت دادستان انجام و از ۸۵ تا ۹۴ قلع و قمع ۴۸۶ هزار و ۱۸۵ مورد انجام شده است همچنین احکام قطعی اجرا شده ۱۹۲ هزار و ۸۴۹ مورد بوده و در مجموع ۳۰۵۰۹۹۴ تشکیل پرونده تغییر کاربری غیر مجاز در این سالها داشتیم.