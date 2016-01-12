  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۵

سرتاج عزیز: پاکستان نیروی زمینی به عربستان نمی‌فرستد

سرتاج عزیز: پاکستان نیروی زمینی به عربستان نمی‌فرستد

مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان گفت: پاکستان به عربستان نیروی زمینی نمی فرستد و فرستان نیروی نظامی به کشورهای دیگر در تضاد با سیاستهای اسلام آباد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، امروز جلسه کمیته امور خارجه پارلمان ملی پاکستان به ریاست «اویس احمد لغاری» برگزار شد و «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان برای اریه توضیحاتی درباره تنش بوجود آمده در کمیته مذکور حاضر شد.

سرتاج عزیز گفت: پاکستان با توجه به تشکیل اتئلاف سعودی ضد تروریسم، نیروی زمینی به هیچ کشوری نمی فرستد و فرستان نیروی نظامی به کشورهای دیگر برای جنگ در تضاد با سیاستهای اسلام آباد است. ما برای برقراری امنیت در سایر کشورها نیروی نظامی اختصاص نمی دهیم.

وی در دامه با اشاره به تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان افزود: در سفر اخیر «عادل الجبیر» وزیر خارجه و «محمد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان سعودی هر دو از پاکستان درخواست نیروی نظامی نکرده اند و پاکستان نیز به هیچ کشوری نیروی زمینی نمی فرستد.

وی درباره تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان تصریح کرد: اسلام آباد در راستای حل مسالمت آمیز تنش بوجود آمده بین ایران و عربستان پیش می رود. پاکستان خواهان امنیت پایدار در منطقه خاورمیانه است و در اجلاس ۱۶ ژانویه وزرای خارجه «سازمان همکاری اسلامی» اسلام آباد موضع خود را درباره تنش ایران و عربستان بطور واضح و روشن اعلام خواهد کرد.  

لازم به ذکر است عربستان در حال تشکیل ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم است که نام ۳۴ کشور اسلامی را در فهرست خود شامل کرده است، در این فهرست نام پاکستان بدون انجام هماهنگی های لازم اضافه شده است. سران پاکستان در ابتدا از وجود چنین ائتلافی اظهار بی اطلاعی کردند و در حال حاضر برای خوشحال نمودن سران سعودی لفظاً از این اتحاد حمایت کرده اند و مایل نیستند نیروهای نظامی خود را فدای سیاستهای بی پایه و اساس سران سعودی کنند.

کد مطلب 3023530
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها