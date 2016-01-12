انفجار استانبول؛ تاوان اشتباهات سیاسی اردوغان

گروه بین الملل- مهرداد محمدی: امروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حالی خود را برای سخنرانی در ضیافت ناهار سفرای کشورهای مقیم آماده می کرد که خبر انفجار در میدان سلطان احمد استانبول وی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

بطوری که وی در اول سخنرانی اش با قاطعیت اعلام کرد این اقدام یک حمله انتحاری و توسط شخصی سوری بوده است. در حالیکه یک مقام امنیتی ترک که نخواست نامش فاش شود در گفتگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرد این حمله به احتمال زیاد توسط گروه ترویستی داعش انجام شده است.

حال ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان که به نوعی حامی گروه های تروریستی علیه حکومت مشروع سوریه است، خود تبدیل به یکی از اهداف حملات انتحاری شده و ملاحظه می شود عملکرد خلاف دکترین معروف «عمق استراتژیک» و نظریه معروف به «تنش صفر با همسایگان» که برای اولین بار از سوی داوود اوغلو نخست وزیر فعلی درمیان گذاشه شد، به بحرانی جدی برای این کشور هم در داخل و هم در منطقه تبدیل شده است.

در حقیقت روند معکوس رویاهای اردوغان از زمانی کلید خورد که وی جرات پیدا کرد مرزهای کشورش را به روی گروه های تروریستی علی الخصوص به روی داعش باز کرد.

با واکاوی سیاست های ضد انسانی حکومت عدالت و توسعه طی چند سال اخیر به این نقطه می رسیم که دولت ترکیه پس از نتیجه نگرفتن از عملکردهای ضد انسانی و منطقه ای اش، برای برون رفت از حالت سردرگمی در سیاستهای خارجی و بیرون آمدن از لاک انفعالی، با رویکردی خصمانه هواپیمای جنگی روسیه را ساقط کرد که بلافاصله مورد تحریم های سنگین پوتین قرار گرفت.

در این برهه بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که ترکیه با این تهاجم تصمیم داشت روسیه و ناتو را علنا رودرروی یکدیگر قرار دهد ولی غافل از اینکه ناتو از پیش دست اردوغان را خواند و در این راه حاضر نشد با روسیه درگیری منطقه ای داشته باشد.

ترکیه پس از نتیجه نگرفتن از اقدامات خود بصورت پی در پی با رد شدن از خطوط قرمز، نیروهای نظامی خود را وارد خاک عراق کرد که این هم شرایط ناامنی در منطقه را هر چه بیشتر رقم زد و نهایتا بزرگترین اشتباه حکومت ترکیه، برقراری ارتباطات نزدیک با رژیم صهیونیستی و اعلام مهم بودن رژیم اشغالگر در سیاست های خارجی و اقتصادی این کشور بود.

از سوی دیگر جنگ ترکیه با «پ ک ک» درمناطق جنوب شرقی این کشور به اوج خود رسیده است. چنانچه نیروهای امنیتی نتوانسته اند به پیشروی های قابل توجه ای در این جنگ علیه پ ک ک دست یابند. در حقیقت جنگ خانمانسوزی که بین نیروهای دولتی و پ ک ک در جریان است یک جنگ فرسایشی خانه به خانه است با هزینه های سنگین اجتماعی واقتصادی و به تعبیری دولت ترکیه در باتلاق پ ک ک گیر کرده است.

در نتیجه می توان گفت رویکردهای اردوغان نسبت به کشورهای همسایه بدون در نظر گرفتن معادلات حساس منطقه ای باعث شده تا تاوان اشتباهات سیاسی وی را مردم ترکیه پرداخت کنند.