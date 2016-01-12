سازمان تبلیغات در رشد فرهنگی جامعه نقش مهمی ایفا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر سه شنبه در جمع مدیران سازمان تبلیغات استان ایلام اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی نقش مهم و تاثیرگذاری در تبلیغ احکام دین و ترویج معارف ائمه اطهار در جامعه دارد و این سازمان ‌با برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در نهادینه کردن آموزه‌های قرآنی دارد.

وی بیان داشت: سازمان تبلیغات همواره نقش مهمی در مقابله با جنگ نرم دشمنان دارد چرا که این نهاد وظایف خطیری در این زمینه دارد.

امام جمعه تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات سازمان تبلیغات بحث ترویج مسائل مذهبی و دینی در جامعه است که این سازمان در استان به خوبی این برنامه های فرهنگی و دینی را پیاده کرده است.

حجت الاسلام لطفی، با بیان اینکه امروز دشمنان با استفاده با امکانات و تجهیزات رسانه ای خود سعی در تضعیف باورهای دینی و اعتقادی ملت ایران دارد، افزود: فراهم کردن بستر مناسب برای حضور قشر جوان در فعالیت های فرهنگی، مذهبی و استفاده از روحانیون و مبلغان دینی، مهمترین راهکار برای مصون نگه داشتن قشر جوان از آسیب ها و انحرافات اجتماعی است.

حجت الاسلام محمد فتاحی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ایلام نیز اظهار داشت: فرقه های مختلف و نحله های انحرافی که به اسم اسلام به وجود می آیند نه تنها با اسلام هیچ ارتباطی ندارند بلکه به وسیله دشمنان سرسخت اسلام حمایت وپدید می آیند و تنها هدفشان اسلام ستیزی است.

وی بیان داشت: ریشه بسیاری از این فرقه ها در دامن یهود واستکبار جهانی است که با بهره جویی از ابزارهای بسیار متنوع سعی در به انحراف کشاندن کشورهای اسلامی و به خصوص شیعیان دارند.

فتاحی اضافه کرد: برخی از این فرقه ها با سرلوحه دادن وبها دادن به مسائل مادی، دنیوی و استفاده از فضای مجازی وماهواره ها باعث انحراف جوانان می شوند که وظیفه اقشار تاثیرگذار در اینجا اهمیت پیدا می کند که باید با روشنگری وجلوگیری از انحراف جوانان واقشار مختلف فرهنگی از این آسیب ها جلوگیری کنند.