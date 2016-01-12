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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۵۹

معاون شهردار تهران:

وضعیت اقتصادی شهرداری تهران تابعی از کل کشور است

وضعیت اقتصادی شهرداری تهران تابعی از کل کشور است

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، وضعیت اقتصادی شهرداری تهران تابعی از کل کشور دانست و گفت: رکود بر وضعیت اقتصادی کشور حاکم است و در اقتصاد شهری، این رکود را بیشتر حس می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی با بیان اینکه میزان رکود در حوزه ساخت و ساز و صدور پروانه نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است، افزود: این در حالی است که وضعیت در سال ۹۳ نسبت به ۹۴ بدتر بوده است آنچنان که صدور پروانه ساخت و ساز با ۴۰ درصد کاهش همراه بوده است و اگر امسال را با سال ۹۲ مقایسه کنیم با ۶۰ درصد کاهش صدور پروانه مواجه بوده ایم.

 معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا با اذعان به اینکه که طبیعتاً رکود ساخت و ساز بر درآمدهای شهرداری تهران، تاثیر منفی می گذارد، اعلام کرد: امروز نسبت به سال گذشته با ۲۰ درصد کسری درآمدها مواجه هستیم و امید روشنی هم نسبت به آینده وضعیت رکود اقتصادی نداریم.

وی با بیان اینکه هرچند امیدواریم ساخت و ساز موجب بازگشت رونق اقتصادی به شهر تهران شود، افزود: متاسفانه پیش بینی های اقتصادی حاکی از آن است که  که روند سال آینده بهتر از سال ۹۴ نیست.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا درباره تمهیدات شهرداری تهران برای مقابله با رکود اقتصادی پیش رو، گفت: بر اساس برنامه پنجساله، شهرداری تهران موظف است هر سال ۱۰ درصد به درآمد های پایدار اضافه کند و این موضوعی است که در بودجه ۹۵ لحاظ شده است تا سهم درآمد پایدار نسبت به سال ۹۴، افزایش یابد.

کد مطلب 3023536
نورا حسینی

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