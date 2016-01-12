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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۰۰

رئیس کمیته عمران:

دلیل ساخت و ساز در رود دره‌ها پایین بودن هزینه تخلف است

دلیل ساخت و ساز در رود دره‌ها پایین بودن هزینه تخلف است

رئیس کمیته عمران شورا پس از استماع گزارش تخلفات در رود دره دربند اظهار داشت: یکی از دلایلی که این مناطق مورد آماج تخلفات قرار می گیرند پایین بودن هزینه تخلفات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری با اشاره به تهیه طرح مطالعاتی ساماندهی رود دره های شهر تهران گفت: این مناطق از جمله مناطق بی دفاع شهری اند که مورد تعرض و ساخت و سازهای بی رویه قرار گرفته اند.

وی در خصوص وضعیت اسفبار در رود دره دربند اظهار داشت: مگر در این محل شهردار، نیروی انتظامی، وزارت نیرو حضور ندارند. کی این مراجع و دستگاهها می خواهند به وظابفشان عمل کنند.

شاکری در ادامه خاطر نشان کرد: وقتی بسیاری از مراکز دانشگاهی و تعاونی های مسکن بسیاری از نهادهایی که خودشان حافظ حقوق شهروندان و کشور هستند اقدام به ساخت و ساز در این نقاط می کنند دیگر چه انتظاری دارید که دیگران با قاطر مصالح ساختمانی در این مناطق حمل کنند.

رییس کمیته عمران شورا با تاکید بر اینکه هزینه تخلف بسیار پایین است افزود: یکی از دلایلی که تخلفات قارچ گونه رشد دارند هزینه پایین تخلف است.

وی یادآور شد: اولین موضوعی که باید به آن توجه و رسیدگی شود تصرفات غیر قانونی و آلوده کردن آب این رود خانه است.

کد مطلب 3023537
نورا حسینی

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