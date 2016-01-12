به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم در مطلبی با اشاره به حملات ددمنشانه سعودی ها به یمن نوشته است: کارخانه ها و بیمارستان ها در یمن به اهدافی برای نیروهای ائتلاف(تحت سرکردگی سعودی ها) تبدیل شده است.

این در حالی است که سعودی ها همه مراکزی که احتمال می دادند سلاح در آن انبار شده باشد را هدف قرار دادند. پس از سه ماه از شروع عملیات ائتلاف تحت رهبری سعودی ها، احمد عسیری سخنگوی این ائتلاف اعلام کرده بود که ۸۰ درصد از توان موشکی یمنی ها را نابود کرده، اما اخیرا اعلام کرد که این اطلاعات دقیق نبوده است.

اهداف جنگنده های سعودی در هفته های گذشته جنبه انتقام جویانه داشته است و ربطی به اهداف نظامی ندارد.

بانک اهداف این جنگنده ها را کارخانه های نوشابه سازی در صنعا و الحدیده و کارخانه های لبنیات سازی و مدارس تشکیل می دهند. اخیراً بیمارستان ها در صعده، البیضاء و تعز و عمران هدف قرار گرفته اند.

سعودی ها بر این باور بودند که عملیات نظامی بیش از شش ماه به طول نیانجامد اما با گذشت ۱۰ ماه همچنان یمنی ها، سعودی ها را به چالش کشیده اند. یمنی ها موفق به حفظ موشک های بالستیک خود شده اند و آنها را به مناطق ناشناخته خارج از شهرها منتقل کرده اند.

روسیا الیوم گزارش داد: یمنی ها روزانه نوار مرزی را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده اند و توان خود را به رخ دشمن کشیده اند. آنها با وجود محاصره زمینی، هوایی و دریایی ضد یمن موفق به دست یابی به سلاح شده اند.

این رسانه اعلام کرد: با گذشت چند هفته از آرامش شکننده پس از تشدید اختلافات میان تهران و ریاض، شاهد حملات گسترده جنگنده های سعودی هستیم و اماکنی هدف قرار می گیرد که نظامی نیست. روند اوضاع به گونه ای است که نگرانی درباره شکست تلاش های اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان ملل در امور یمن را افزایش داده است.