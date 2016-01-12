به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید علیمحمدی که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در روزهای اخیر شاهد تلاش ایران برای انجام تعهدات خود در برجام بوده ایم و از طرف دیگر طرف غربی گویا به تعهدات خود در برجام به طور کامل پایبند نیست و آیا ضرورتی دارد که ما با این سرعت تعهدات خود را انجام دهیم، اظهار داشت: در خصوص مسائل فنی و آن چیزی که لازم بوده است دو طرف انجام دهند، در حال تحقق است و اینطور نبوده که یک طرف انجام دهد و طرف دیگر انجام ندهد.

وی افزود: هم در حوزه تحریم ها و هم در حوزه های حقوقی کارهایی که طرف مقابل باید انجام دهد، شروع شده و بخشی از آن نیز انجام شده است؛ به طور مثال اعلامیه، بیانیه و نامه رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا که برای برداشتن تحریم ها است، مربوط به این می شود که آژانس اعلام کند ایران کارهای خود را انجام داده است. این کارها، کارهای سنگین و زیادی است و تلاش کردیم در صورت امکان این زمان را کوتاه تر کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بالاخره ما باید کار خود را انجام دهیم و زمانی که این کارها به پایان برسد به طور اتوماتیک روز اجرای برجام را خواهیم داشت، تصریح کرد: قرار نیست برای روز اجرا طرف مقابل تصمیم گیری کند.

کمالوندی با اشاره به اینکه از نظر ما کار به صورت اتوماتیک در مسیر خود پیش می رود، اظهار کرد: البته بحث هایی در کنگره آمریکا در ارتباط با ویزا وجود داشت و همکاران ما در وزارت خارجه کارهای خوبی را انجام دادند و هم اکنون اطلاعات خوبی در این مورد وجود دارد.

وی ادامه داد: کشور ما، کشوری بزرگ است و تعهداتی دارد که باید آن را انجام دهد و اگر تخلفی از طرف مقابل صورت بگیرد و ما بخواهیم به عقب بازگشت کنیم، بازگشت ما با ماشین های نسل قدیم نیست و با ماشین های نسل جدید که بهره وری بالاتری دارد، بازگشت خواهیم کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: امیدواریم بتوانیم با طرف مقابل کار را پیش ببریم و معتقد به این نیستم که باید به نکات منفی توجه کرد. اگرچه ما نباید به طرف مقابل اعتماد داشته باشیم.

کمالوندی اضافه کرد: به همین دلیل در زمان مبادله مواد ما سه محموله را تحویل گرفتیم و پس از آزمایش آن و اعتماد نسبت به آن محموله خود را تحویل دادیم.

وی خاطرنشان کرد: بین ما و غرب اعتماد و اطمینان وجود ندارد و با احتیاط رفتار می کنیم. بخشی از کندی کار در ارتباط با همین عدم اعتماد و اطمینان بوده است؛ چه بسا ما می توانستیم محموله خود را زودتر بفرستیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت، گفت: چشم انداز صنعت هسته ای ایران بدون تردید روشن است.

کمالوندی در ادامه در خصوص اینکه آیا قلب رآکتور خارج شده است یا خیر؟ توضیح داد: یک کار اساسی دیگر در ارتباط با رآکتور آب سنگین اراک وجود دارد که بخشی از آن انجام شده و در چند روز آینده آن را جلو خواهیم برد.

وی ادامه داد: آن چیزی که ما تعهد داریم و باید تا قبل از روز اجرا انجام دهیم این است که کلندیای رآکتور بیرون بیاید و در حفره هایی که کلندیا دارد، سیمان تزریق شود؛ نه در مخزن اصلی و قلب رآکتور.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: این کار باید ظرف روزهای آینده انجام شود و بخشی از کار را شروع کرده ایم، اما زمانی آن را به انتها می رسانیم که کارهای دیگر هم همزمان انجام شود.

کمالوندی در ادامه افزود: خیلی سریع و شدید در حال کار کردن هستیم و بازرس‌های آژانس وارد شدند که گروه‌های مختلفی نیز هستند. امیدواریم ظرف روزهای آینده بتوانیم کار را به نهایت برسانیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آقای بروجردی گفته است که سانتریفیوژها به ۱۰۴۴ دستگاه کاهش پیدا کرده و ۶ زنجیره از سانتریفیوژها در سایت اراک باقی مانده و همچنین قلب رآکتور خارج نشده است و آیا شما این صحبت‌ها را تائید می‌کنید؟ گفت: ما ۵۰۶۰ سانتریفیوژ خواهیم داشت و قرار است این تعداد در نطنز باشد. ۱۰۴۴ دستگاه سانتریفیوژ نیز در فردو وجود خواهد داشت و همچنین قرار است دو آبشار از این سانتریفیوژها به ایزوتوپ‌های پایدار تبدیل شود و مذاکرات خوبی در این خصوص با روس‌ها گرفته است.

۵۰۶۰ دستگاه سانتریفیوژ در نیروگاه هسته‌ای نطنز باقی مانده است

وی با بیان اینکه در رابطه با نطنز باید گفت تمام آن ۵۰۶۰ سانتریفیوژ، کار غنی‌سازی را انجام خواهد داد، افزود: تعداد این سانتریفیوژها مشخص است و هم‌اکنون نیز به این مقدار رسیده‌ایم.

کمالوندی تصریح کرد: بین بازرسین آژانس اختلاف نظر وجود داشت و فکر می‌کردند که این مقدار ۵۰۷۰ عدد است و پس از بررسی، متوجه شدند که این فرضیه واقعیت ندارد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در خصوص زمان انتشار گزارش آژانس گفت: آژانس طبق روال معمول خود دنبال این بود که برای راستی‌آزمایی، یک تعداد روز بازرسی انجام دهد و ما در این ارتباط صحبت‌هایی کردیم و این زمان را کاهش دادند.

وی افزود: پس از مذاکرات تلفنی آقای صالحی و آمانو، تغییر محسوسی در روزها داشتیم. به نظر می‌رسد بر اساس برنامه‌ای که پیش‌بینی کرده‌ایم، بتوانیم کار را جلو ببریم.

کمالوندی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود یکی از قراردادها هنوز اجرا نشده و منتظر اجرای آن برای خارج کردن قلب رآکتور اراک هستید؟ گفت: کارهای نرم‌افزاری پیشرفت بسیار خوبی دارد و قراردادهای اصلی انجام شده است. قراردادهای فرعی باید با کشورهای مختلف انجام شود و تمرکز ما بر متخصصین خودمان است؛ بنابراین کار نوشتن قرارداد به ویژه قراردادهای فنی و تجاری در حوزه هسته‌ای بسیار زمانبر و همزمان در حال پیش رفتن است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تضمین‌های قوی بین‌المللی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: این تضمین‌ها در قالب سند رسمی و یادداشت تفاهمی که امضا شده، صورت گرفته است.

وی در خصوص آینده مباحث هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تردیدی نداشته باشید که ما آینده بسیار روشنی و خوبی برای صنعت هسته‌‌ای داریم. پنج الی شش ماشین اصلی ما، ماشین‌هایی هستند که قرار است تحقیق و توسعه آنها ادامه داشته باشد و اینها پیشرفت‌های خوبی است که باید ادامه پیدا کند.

کمالوندی تصریح کرد: یکی از موضوعات همکاری بین‌المللی با ۱+۵، همکاری با ایران برای تولید سوخت نیروگاهی در داخل ایران بوده و این کار بسیار مهمی است.