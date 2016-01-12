۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۴۵

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:

کشف ۱۳۹کیلوگرم مواد مخدر در جاده یاسوج به اصفهان

یاسوج - فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۱۳۹کیلوگرم مواد مخدر شامل ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ۳۹ کیلوگرم حشیش در جاده ارتباطی یاسوج – اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامعباس غلام زاده افزود: این میزان مواد مخدر از یک دستگاه کامیون کشف شد.

وی بیان کرد: این محموله مواد مخدر در یک استان جنوبی کشور بارگیری و به مقصد یکی از استان های مرکزی حمل می شد.

غلام زاده اظهار کرد: راننده این خودروی حامل مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی کهگیلویه و بویراحمد شد و خودرو نیز به پارکینگ انتقال یافت.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون سه تن و ۶۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است.

غلام زاده گفت: از این میزان سه تن و ۳۰۸ کیلوگرم تریاک بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال چهار درصد افزایش داشته است.

 

