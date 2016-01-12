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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۱۱

پس از پایان تمرین سه شنبه؛

درگیری عمران زاده با یک هوادار تمرین استقلال را بست!

درگیری عمران زاده با یک هوادار تمرین استقلال را بست!

درگیری لفظی مدافع تیم فوتبال استقلال با یکی از هواداران باعث بسته شدن تمرین این تیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان تمرین عصر امروز استقلال یکی از هواداران این تیم مقابل در رختکن این تیم  از حنیف عمران زاده خواست تا او را سوار اتومبیلش کند که مدافع آبی پوشان با عصبانیت رو به سرپرست موقت تیم کرد و گفت: این چه وضعی است که هر کس دلش می خواهد مقابل در رختکن می آید و باعث برهم خوردن آرامش ما می شود.

به دنبال این اظهار نظر فرزاد مجیدی سرپرست موقت تیم نیز، فرد خاطی را به بیرون از کمپ زنده یاد حجازی هدایت کرد.

به دنبال این اتفاق سرپرست موقت استقلال تاکید کرد که اگر این شرایط ادامه داشته باشد تمرینات از این پس پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3023549

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