پاکستان برای تحقیق درباره حمله به پایگاه هند نیاز به زمان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «راج نات سینگ» وزیر کشور هند در گفتگو با رسانه های هند گفت: اظهار بی اعتمادی نسبت به اسلام آباد دلیل خوبی نیست. اسلام آباد برای انجام تحقیقات درباره حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» به هندوستان قول مساعد داده است و باید به پاکستان وقت داد تا تحقیقات خود را با دقت به سرانجام برساند.

لازم به ذکر است در حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند ۶ تن از تروریستهای مهاجم به هلاکت رسیدند و ۷ نفر از نیروهای امنیتی هند نیز در درگیری با تروریستها کشته شدند.

رسانه های هند در این بین اعلام کردند که ارتش پاکستان در این حمله تروریستی دست داشته است. مشاور امنیت ملی هند نیز در تماس با همتای پاکستانی خود مدعی شد تروریستها با افرادی در شهر «بهاولپور» پاکستان نیز تماس تلفنی داشته اند. مکالمات ضبط شده تروریستها برای انجام تحقیقات بیشتر به اسلام آباد فرستاده شده است.

از سویی دیگر «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند قول مساعد داد که تحقیقات لازم را با توجه به اطلاعات داده شده از سوی هند انجام می دهد و این حمله تروریستی را به شدت محکوم می کند.