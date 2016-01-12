حسین حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ایمن سازی مبدأ ورودی ابرکوه از محور فارس به یزد و در حدفاصل میدان علم صنعت تا مسیر یکطرفه کنارگذر شمالی، به صورت بلوار و مسیر رفت و برگشت با لاین مجزا احداث میشود.
وی افزود: این مهم با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرستان و با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد و با تخمین هزینهای بالغ بر ۹ میلیارد ریال به طول یک کیلومتر انجام خواهد شد.
حاتمی بيان كرد: پس از عملیات زیرسازی و بسترکوبی و ایجاد لبه گذاری طرفین با همکاری مدیریت توزیع برق شهرستان، روشنایی این محور نیز اجرایی میشود.
این مسئول در مورد اهمیت این ورودی گفت: ساماندهی این ورودی با توجه به حجم ترددها از حوادثی که در این مسیر اتفاق میافتد، میکاهد.
به گزارش مهر، با توجه به حجم بالای تردد ماشینهای سنگین در این محور همهساله شاهد حوادث رانندگی در این ورودی هستیم.
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