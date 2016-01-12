بیانیه حزب الله لبنان در محکومیت انفجارهای استانبول و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اقدامات تروریستی پی درپی علیه شهرهای عربی و اسلامی که آخرین آن انفجارهای استانبول و بغداد بود را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: تروریسمی که هر مکانی را بدون اینکه مرزی را بشناسد هدف قرار می دهد و حد و مرزی نمی شناسد باید با همدلی با آن مقابله شود زیرا این تروریسم منطقه و دنیا را تهدید می کند.

حزب الله بیان کرد: رویارویی با تروریسم با خشکاندن منابع آن میسر می شود نه از طریق ایجاد بحران های جانبی که تلاش ها برای مقابله با تروریسم را تضعیف می کند و اجازه گسترش به تروریسم می دهد.همه کشورها، سازمان ها، هیئت ها و افراد باید تمام توان خود را در راستای نابودی آن به کار گیرند زیرا منطقه و دنیا را تهدید می کند و خطر آن به گروه خاصی محدود نمی شود.

در این بیانیه آمده است: مبارزه با تروریسم اهتمام ویژه به منابع واقعی آن را طلب می کند تا این منابع خشکانده شود و مانع از قدرت گیری بیشتر آن شود.مبارزه با تروریسم از طریق محکوم کرد طرفهایی که با تروریسم در سوریه می جنگند میسر نمی شود و طرفی که مستحق محکومیت و ابراز انزجار است حامیان تروریسم و تغذیه کنندگان فکری، سیاسی و مالی و نظامی آن هستند و مسئولیت کامل و مستقیم و غیر مستقیم در قبال تروریسم و اقدامات کثیف تروریست ها متوجه آن است.

شایان ذکر است که در انفجارهای تروریستی استانبول ۱۰ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. در انفجارهای روز گذشته در منطقه البغداد الجدیده در شرق بغداد نیز شمار زیادی کشته و زخمی شدند.