۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۱۶

بیانیه حزب الله لبنان در محکومیت انفجارهای استانبول و بغداد

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای انفجارهای استانبول و بغداد را به شدت محکوم کرد و خواستار تقویت تلاش ها برای مبارزه با تروریسم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اقدامات تروریستی پی درپی علیه شهرهای عربی و اسلامی که آخرین آن انفجارهای استانبول و بغداد بود را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: تروریسمی که هر مکانی را بدون اینکه مرزی را بشناسد هدف قرار می دهد و حد و مرزی نمی شناسد باید با همدلی با آن مقابله شود زیرا این تروریسم منطقه و دنیا را تهدید می کند.

حزب الله بیان کرد: رویارویی با تروریسم با خشکاندن منابع آن میسر می شود نه از طریق ایجاد بحران های جانبی که تلاش ها برای مقابله با تروریسم را تضعیف می کند و اجازه گسترش به تروریسم می دهد.همه کشورها، سازمان ها، هیئت ها و افراد باید تمام توان خود را در راستای نابودی آن به کار گیرند زیرا منطقه و دنیا را تهدید می کند و خطر آن به گروه خاصی محدود نمی شود.

در این بیانیه آمده است: مبارزه با تروریسم اهتمام ویژه به منابع واقعی آن را طلب می کند تا این منابع خشکانده شود و مانع از قدرت گیری بیشتر آن شود.مبارزه با تروریسم از طریق محکوم کرد طرفهایی که با تروریسم در سوریه می جنگند میسر نمی شود و طرفی که مستحق محکومیت و ابراز انزجار است حامیان تروریسم و تغذیه کنندگان فکری، سیاسی و مالی و نظامی آن هستند و مسئولیت کامل و مستقیم و غیر مستقیم در قبال تروریسم و اقدامات کثیف تروریست ها متوجه آن است.

شایان ذکر است که در انفجارهای تروریستی استانبول ۱۰ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. در انفجارهای روز گذشته در منطقه البغداد الجدیده در شرق بغداد نیز شمار زیادی کشته و زخمی شدند.

