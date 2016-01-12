به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا مصیب زاده بعدازظهر سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان همدان بابیان اینکه هر جا قرآن مطرح است قطعاً منشأ اثر خواهد بود، گفت: مسابقات سراسری قرآن از ۲۳ آذرماه در مرحله آموزشگاهی در مدارس کشور آغازشده و بعدازآن تا پایان بهمن‌ماه دوره منطقه‌ای انجام خواهد شد.

وی بابیان اینکه مراحل استانی تا قبل از اردیبهشت‌ماه به طول می‌انجامد و بعد از اتمام این دوره‌ها سی و چهارمین دوره مسابقات قرآنی کشوری، ۲۴ تیرماه سال آینده در استان همدان برگزار خواهد شد، گفت: ۲۷ تیرماه نیز مشهد مقدس میزبان بهترین‌های پژوهشی قرآن در پنج رشته نهج‌البلاغه، احکام برگزار خواهد بود

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: مسابقات آوایی کشوری در دوره پسران از سوم تا ۶ مردادماه در رشته‌های قرائت، حفظ، اذان و مداحی و از ۸ تا ۱۱ مرداد نیز مسابقات آوایی در بخش دختران در استان همدان برگزار خواهد شد.

امسال مسابقات قرآنی فرهنگیان در کشور برگزار می شود

مصیب زاده بابیان اینکه امسال برای نخستین بار مسابقات قرآنی فرهنگیان را در سطح کشوری خواهیم داشت که این دوره از مسابقات از اول تا چهارم شهریورماه در رشته‌های قرائت، نهج‌البلاغه، تدریس احکام در خراسان رضوی برگزار خواهد شد، گفت: خوشبختانه با وضعیتی که در آموزش پرورش داریم توانسته‌ایم میزبان آموزشی قرآن باشیم.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: تاکنون استان‌های کرمان، تبریز، مرکزی، قزوین و خراسان رضوی میزبان دائمی برنامه‌ها بودند و در پنج‌ساله دوم استان‌های آذربایجان غربی، شیراز و همدان میزبان مسابقات کشوری قرآن هستند.

وی بابیان اینکه در سال‌های بعد تهران و زنجان میزبان مسابقات قرآن هستند، اضافه کرد: باید اجرای برنامه‌های قرآنی در مدارس به سمت تربیت قرآنی برویم.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه ۳ اصل اساسی در اجرای برنامه‌ها مدنظر قرار دارد، گفت: اول محوریت مدرسه در نظر گرفته‌شده به‌نحوی‌که در همه برنامه‌ها باید یک پای آن به مدرسه برسد.

برنامه‌های قرآنی باید به ۱۳ میلیون دانش‌آموز ختم شود

وی بابیان اینکه دوم اصل رعایت فراگیری که فراگیری نیز نیم‌نگاهی به اثربخشی دارد، گفت: برنامه‌ها باید به ۱۳ میلیون دانش‌آموز ختم شود ضمن اینکه مشارکت‌پذیری حداکثری نیز داشته باشیم.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه امسال باید به‌طورجدی فرهنگ‌سازی قرآنی شکل بگیرد چراکه تا اواخر دی‌ماه فرصت داریم مرحله اول مسابقات را برگزار کنیم، گفت: تبلیغ برای اشاعه فرهنگ قرآن صورت گرفته و ۳ فعالیت برنامه‌ریزی‌شده است.

وی با تأکید بر اجرایی شدن سند توسعه درزمینهٔ اقامه نماز در مدارس و مدیریت برنامه‌های یاوران نماز، گفت: آموزش ۵ هزار مدیر مدرسه در ۱۲ دوره برگزار شد که از این دوره‌ها یک دوره در تهران، سه دوره در مشهد، دو دوره در استان مرکزی و چهار دوره نیز در قم برگزار شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش همدان را یکی از استان‌های واجد شرایط برای انتخاب میزبانی مسابقات قرآن دانست و اضافه کرد: پنج ویژگی را برای میزبانی مسابقات قرآنی برای استان‌های در نظر گرفتیم که شامل وجود افراد کارآمد، وجود زیرساخت‌ها و فضاهای موردنیاز، شرایط آب و هوایی و مکان‌های تفریحی و سیاحتی است.

با زیرساخت‌های ابتدایی مدارس قرآنی فاصله‌داریم

مصیب زاده با اشاره به اینکه در کشور ۲ هزار و ۳۰۰ مدرسه قرآنی وجود دارد، اضافه کرد: با زیرساخت‌های ابتدایی مدارس قرآنی فاصله‌داریم و باید تلاش کنیم به اهداف مدارس قرآنی دست پیدا یابیم.

وی با تأکید بر اینکه استقبال از مسابقات قرآنی رو به افزایش است، افزود: سال گذشته ۶ میلیون نفر در مسابقات قرانی شرکت کردند که پیش‌بینی ما این است امسال این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه حدود ۱۰ هزار مدرسه زیر ۴ دانش‌آموز در کشور وجود دارد و ۵۰۰ هزار نماز جماعت با ۲۰ هزار روحانی در مدارس برگزارمی شود، گفت: سامانه‌ای تحت عنوان کلید رضوان در کشور راه‌اندازی شده که وظیفه برطرف کردن مشکلات اجرایی نماز را بر عهده دارد.

رئیس مرکز فعالیت‌های قرآنی اوقاف کشور نیز با تأکید بر ضرورت بیمه فعالان قرآنی گفت: اختصاص بسته‌های حمایتی برای فعالان قرآنی در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مصطفی حسینی اظهار داشت: برگزاری مسابقات قرآنی از اقدامات مبارکی است که در حوزه فعالیت‌های تبلیغی جمهوری اسلامی اجرا می‌شود.

مسابقات قرآنی در شناسایی استعدادهای قرآنی و تربیت نسل قرآنی نقش دارد

رئیس مرکز فعالیت‌های قرآنی اوقاف کشور گفت: مسابقات قرآنی نقش بسزایی در شناسایی استعدادهای قرآنی و تربیت نسل قرآنی داشته و دارد.

وی بابیان اینکه مسابقات سراسری قرآن در دو مقطع دانش‌آموزی و بزرگ‌سالان برگزار می‌شود، افزود: هرساله با برگزاری مسابقات در سطح کشور فضای قرآنی در کشور حاکم می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی عنوان کرد: با توجه به رسالت‌های قرآنی و فرهنگی که در دستگاه‌های مختلف تعریف‌شده ستاد عالی فعالیت‌های قرآنی در سال ۸۳ تأسیس و سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌‌های عالی کشور مشخص‌شده است.

وی بابیان اینکه هدف ستاد عالی فعالیت‌های قرآنی جلوگیری از موازی کاری در امور قرآنی است، بیان کرد: آموزش‌وپرورش با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه در حوزه برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم از امسال گامی در راستای از بین رفتن موازی کاری در امور قرآنی برداشته است.

دبیر ستاد عالی مسابقات قرآنی کشور تأکید کرد: مرحله آموزشگاهی مسابقات قرآن دانش آموزان از آذرماه در همه مدارس کشور آغاز و مرحله کشوری آن، مردادماه در همدان برگزار می‌شود.

آموزش‌وپرورش و اداره اوقاف به‌عنوان خادمان قرآن باهم همکاری دارند

وی اظهار داشت: آموزش‌وپرورش و اداره اوقاف به‌عنوان خادمان قرآن با همکاری و اتحاد زمینه‌‌های برگزاری مسابقات اثرگذار درزمینهٔ آموزشی و تربیتی را فراهم می‌کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی به مسابقات کشوری در مردادماه سال آینده اشاره و تأکید کرد: امیدواریم مسابقات سال آینده نقطه عطفی برای توسعه، ارتقا و گسترش فعالیت‌های قرآنی همدان باشد.

وی بیان کرد: خوشبختانه یک همدلی و تعالی خوبی در کشور برای برگزاری مسابقات قرآنی به وجود آمده است و این مسئله مردادماه در همدان با حضور قهرمانان، پیشکسوتان، داوران و فعالان قرآنی باهدف ارتقا و رشد قرآنی استان صورت می‌پذیرد.

رئیس مرکز فعالیت‌های قرآنی اوقاف عنوان کرد: استان همدان یکی از نامزدهای برگزارکننده مسابقات قرآنی بزرگ‌سالان در سال ۹۸ است.

وی درباره موقوفات قرآنی کشور گفت: کمترین نوع موقوفات در کشور مربوط به موقوفات قرآنی است که برای کمک به این حوزه و جذب این‌گونه موقوفات اقدامات قابل‌توجهی صورت می‌پذیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی درباره بیمه فعالان قرآنی گفت: متأسفانه امسال در حادثه منا شاهد از دست دادن تعدادی از فعالان قرآنی کشور بودیم که این مسئله ضرورت اهمیت پرداختن به بیمه فعالان قرآنی را به‌صورت جدی نمایان می‌کند.