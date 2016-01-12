برخوردقاطع دستگاه قضابامخدوش کنندگان امنیت لرستان درایام انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر ، جعفر بدری عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر با بیان اینکه اعتقادات دینی مردم تا اندازه ای نقش بازدارندگی از جرایم را دارند افزود: متاسفانه آمار سرقت، نزاع و قانون شکنی در حال افزایش است و تنها برخورد قهری راه حل مشکلات نیست و با مجازات نمی توان آمار جرائم را کاهش داد.

وی گفت: در لرستان سالانه ۲۰۰ هزار پرونده وارد دادگستری می شود و باید در این زمینه ریشه یابی لازم صورت گیرد چرا که افراد پس از تحمل حبس در زندان نه تنها از اقدامات و اعمال مجرمانه خود دست نمی کشند بلکه در زندان روش های جدیدی برای جرم می آموزند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه آمار طلاق در بین خانواده ها افزایش یافته است افزود: این موضوع خسارت های بزرگی را به بدنه جامعه وارد می کند به طوری که نرخ طلاق در لرستان نگران کننده بوده و زنگ خطری جدی برای استان است.

بدری گفت: جوانان کار و شغل ندارند و این در حالیست که افزایش آمار اشتغال با کاهش جرایم رابطه مستقیم دارد و دولت باید در زمینه بهبود اقتصاد و اشتغال چاره اندیشی کند.

وی با تاکید بر اینکه با زندانی شدن فرد مشکل حل نمی شود افزود: اگر بیکاری ریشه کن نشود جرایم کاهش نخواهد یافت و زندانی شدن فرد و عدم حمایت از خانواده وی زمینه وقوع جرم برای سایر اعضای خانواده فراهم می شود و در نهایت خانواده متلاشی می شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه هم اکنون ایجاد اشتغال مسله اساسی در استان است گفت: بیکاری موجب ناامیدی و افسردگی در میان قشر تحصیل کرده و دانشگاهی شده و از طرف دیگر محدودیت های استخدام دولتی موجب شده که مشکل بیکاری دامنگیر استان لرستان شود.

بدری افزود: انتظار و توقع مردم از مسئولان این است که دعواهای سیاسی را کنار بگذارند چرا که با جنجال سیاسی مشکلات حل نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری انتخابات سالم را در گرو اجرای دقیق قانون انتخابات دانست و گفت: دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز در پیش رو داریم و باید مجریان و برگزار کنندگان انتخابات قانونمداری، امانت داری، بی طرفی، مشارکت حداکثری و سلامت انتخابات را مد نظر قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان مسئله انتخابات پیش رو را از منظر بین المللی بسیار مهم و حساس دانست و افزود: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب یاس دشمنان می شود و دستگاه قضایی استان اجازه نمی دهد فعالیت های انتخاباتی جریان های سیاسی امنیت لرستان را مخدوش کند.