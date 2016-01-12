پیروزی شاگردان خاکپور بر سوریه/ امید ایران گام اول را محکم برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک ریو از ساعت ۱۷ امروز سه شنبه با دیدار تیم‌های فوتبال ایران و سوریه در ورزشگاه جاسم بن حمد آغاز شد که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود ایران به اتمام رسید. امیرارسلان مطهری (۶۴) و میلاد محمدی (۷۳) برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند.

محمد خاکپور در این مسابقه کار را با محمدرضا اخباری، روزبه چشمی، محمد دانشگر، علی عبدالله زاده، وحید حیدریه، مهدی ترابی (۸۸- احسان پهلوان)، میلاد محمدی (۹۰ - مهرداد محمدی)، علی کریمی، فرشید اسماعیلی (۵۵- میلاد کمندانی)، علیرضا نقی زاده و ارسلان مطهری آغاز کرد.

در دقایق ابتدایی بازی بازیکنان دو تیم بیشتر به محک زدن همدیگر مشغول بودند و برای همین اشتباه در پاس‌های بازیکنان زیاد بود. یخ بازی در دقیقه ۱۳ و با ضربه ایستگاهی علی کریمی شکست که این ضربه توسط دروازه‌بان سوریه دفع شد. لحظاتی بعد میلاد محمدی ضربه سنگینی را به سمت دروازه سوریه زد که توپ با اختلاف کم از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۲۰ هم پاس عرضی مهدی ترابی داخل شش قدم سوریه به فرشید اسماعیلی رسید که ضربه اسماعیلی از بالای دروازه به اوت رفت. هرچند سوری‌ها هم یکی، دو موقعیت نصفه و نیمه به دست آوردند ولی اشتباه دروازه‌بان این تیم در دقیقه ۳۲ تیم ایران را در آستانه به ثمر رسیدن گل اول قرار داد؛ جایی که مدافع سوریه پاس رو به عقبی را به گلر این تیم داد ولی توپ از زیر پای دروازه‌بان رد شد و در نهایت راهی اوت شد.

در ادامه تلاش بازیکنان دو تیم برای گلزنی ثمری نداشت تا این بازی در نیمه نخست با تساوی بدون گل به اتمام برسد.

بازی در نیمه دوم از سوی دو تیم هجومی‌تر دنبال شد ولی بازی خشن بازیکنان تیم سوریه در چند نوبت باعث توقف بازی و مصدومیت جزئی بازیکنان ایران شد. اولین تعویض ایران در دقیقه ۵۵ صورت گرفت و میلاد کمندانی به جای فرشید اسماعیلی وارد زمین شد. همین تعویض کافی بود تا خط حمله ایران بیشتر از نیمه اول تغذیه شود و موقعیت‌سازی ایران روی دروازه سوریه شدت بگیرد.

حملات ایران سرانجام در دقیقه ۶۴ به ثمر نشست و امیرارسلان مطهری توانست با یک ضربه گل اول ایران و گل اول این مسابقات را به ثمر برساند. سوریه بعد از این گل در تلاش برای جبران نتیجه بود ولی باز هم این شاگردان خاکپور بودند که در دقیقه ۷۳ توسط میلاد محمدی به گل رسیدند.

بازیکنان سوریه که چیزی برای از دست دادن نداشتند، روی دروازه ایران حملات زیادی را تدارک دیدند ولی دفاع خوب بازیکنان ایران مانع موقعیت‌سازی و گلزنی حریف شد تا بازی با همان نتیجه ۲ بر صفر به اتمام برسد. تیم ایران با این برد در صدر جدول گروه اول قرار گرفت و باید منتظر بازی قطر با چین باشد که امشب برگزار می‌شود.