کودکان کرمانی در فستیوال شهروندی شرکت می کنند

حجت‌الاسلام سیدمرتضی حسینی در گفتگو با مهر اظهارداشت: این جنگ با هدف آموزش مسائل شهروندی و ارتقای فرهنگ شهرنشینی به کودکان که تأثیرپذیرترین قشر جامعه هستند؛ از ۲۲ تا ۲۹ دی‌ماه جاری در سالن خانه شهر کرمان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این جنگ آموزشی نمایشی با نام «وروجک» با برنامه‌های متنوع شاد با موضوع‌های «زباله و بازیافت»، «پارک‌ها و فضای سبز»، «آتش‌نشانی و خدمات ایمنی» و «ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی» برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: در کنار برنامه‌های متنوع، آموزشی و شاد کودکانه‌ این جنگ، نمایشگاه و فروشگاه کتاب کودک و اسباب بازی با تخفیف ۲۰ درصد نیز برپا می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان با بیان این که بلیت این جنگ برای خانواده‌ها در محل برگزاری آن (خانه شهر کرمان) عرضه می‌شود؛ تصریح کرد: همچنین برای دانش‌آموزان مدارس (دوره‌ی ابتدایی اول و پیش دبستانی) و نیز مهدهای کودک، بلیت با تخفیف ۵۰ درصد به مدیران این مراکز ارائه می‌شود.

وی گفت: این جنگ هر روز در دو سانس صبح و بعدازظهر، از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ و ۱۰ تا ۱۱ صبح (به جز پنج‌شنبه و جمعه) و از ساعت ۱۶ تا ۱۷ عصر و نیز ساعت ۱۸ تا ۱۹ روزهای (پنج‌شنبه و جمعه) برگزار می‌شود.