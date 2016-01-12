وزیر اطلاعات: حراست باید جلوی میکروب را بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمود علوی در همایش تخصصی مسئولین حراست‌های آموزش و پرورش سراسر کشور، با بیان اینکه هدف خلقت عبودیت است، گفت: عبودیت و بندگی انسان را بیمه و عناصر تاثیرگذار اعم از ابلیس و شیطان را از کار می‌اندازد و او را در مسیر فلاح و رستگاری قرار می دهد.

وی علم همراه با ایمان و عمل را تاثیرگذار در عبودیت دانست و افزود: علم در فرهنگ اسلامی همیشه همراه با تزکیه است و خروجی آن عبدالله است.

وزیر اطلاعات، امنیت را عامل افزایش عبودیت در جامعه ایمانی توصیف کرد و گفت: پویایی، فعالیت و ابتکار وقتی در جامعه به وجود می‌آید که امنیت و آرامش بر آن حاکم باشد.

علوی بیان داشت: امنیت باید بگونه ای اعمال شود که موجب افزایش باورهای ایمانی شود و باعث همگرایی مومنین در جامعه باشد.

وی راهبرد اسلام را برای مدیریت جامعه «رحماء بینهم» دانست و به مدیران حراست های توصیه کرد که حراست باید جلوی میکروب را بگیرد و دست آن‌هایی را که احیاناً در مسیر لغزشی قرار می‌گیرند، قبل از دچار شدن بگیرند و با دل مهربان باعث جذب کارکنان و موجب امید، آرامش و پویایی در حرکت آنان باشند.

علوی با تاکید بر پایگاه خوب حراست ها در مجموعه‌های خود به مدیران حراست‌ها گفت: باعث ایجاد انگیزه، نشاط و کار در همکارانتان باشید و با بالا بردن هوشیاری در جامعه، خود حفاظتی را پیاده کنید.

وزیر اطلاعات ایجاد رعب را برای مدیریت دشمنان دانست و گفت: به لطف خداوند و به برکت وجود امام راحل و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از اول انقلاب تاکنون جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان قد علم کرده و در مقابل تهاجم آن ها ایستاده و خواهد ایستاد.