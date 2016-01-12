کمبود فضای آموزشی در بویراحمد به علت رشد بی رویه مهاجرت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات آموزش و پرورش این شهرستان، یکی دلایل این مسئله را رشد فزاینده مهاجرت از دیگر مناطق استان به این شهرستان عنوان کرد.

وی بیان کرد: تنها در سال گذشته بیش از چهار هزار دانش آموز به این شهرستان مهاجرت کرده اند.

هاشمی اظهار کرد: هم اکنون فضاهای آموزشی جدید در این شهرستان وجود دارد و اگر فکری به حال وضعیت کنونی و کمبود فضاها نشود سال آینده با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم شد.

وی افزود: هم چون سال جاری در سال آینده هم تعداد زیادی مهاجرت کننده به این شهرستان وجود دارد که این نیازها به فضای آموزشی را بیشتر می کند.

هاشمی اظهار داشت: مشکل کمبود فاضی آموزشی هم اکنون در شهر یاسوج نیز وجود دارد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد همچنین به کمبود اعتبارات فرهنگی اشاره کرد و گفت: برای برگزاری برخی برنامه ها با مشکل اعتباری مواجه هستیم.

هاشمی بیان کرد: مسابقات قرآنی دانش‌آموزان در مقطع استانی که فروردین‌ماه آینده در شهر یاسوج برگزار می‌شود و برای برگزاری این مسابقات به کمک سایر نهادها نیازمندیم.