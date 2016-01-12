لایحه اصلاح قانون امور گمرکی تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۱۹ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در خصوص ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی و در سال ۱۳۹۱ به کنوانسیون استانبول درخصوص ورود موقت پیوسته است و این کنوانسیون ها، حداقل ضوابط پذیرفته شده بین المللی برای انجام تشریفات گمرکی می باشند که باید ضوابط آنها در قانون امور گمرکی منعکس شود.

با توجه به اینکه اموری چون شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتا رفع ابهام از برخی مواد، نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- است، لذا لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

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