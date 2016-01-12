به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانپناه بعدازظهر سه شنبه در بازدید از خوابگاه دانش آموزان دختر عشایری سرآبتاوه یاسوج افزود: این دانش آموزان در بیش از شش هزار آموزشگاه عشایری تحصیل میکنند.
وی بیان کرد: ۱۷ هزار نفر دانشآموز عشایری در کل کشور در مدارس شبانهروزی تحصیل میکنند.
یزدان پناه اظهار کرد: این تعداد دانش آموز در ۱۸۱ مرکز شبانهروزی و در دورههای متوسطه اول و دوم تحصیل می کنند.
وی افزود: توسعه مدارس و مراکز شبانهروزی عشایری یکی از مهمترین برنامه های دولت تدبیر و امید است.
رئیس آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: هم اکنون منطقهای عشایری در این استان وجود ندارد که بیبهره از خدمات آموزش و پرورش باشد.
اسماعیل رضایی نیک افزود: پراکندگی بالای مدارس عشایری در این استان موجب شده که تعداد زیادی مدارس با تعداد کم دانشآموز در استان داشته باشیم.
وی بیان کرد: در کل استان بیش از سه هزار دانشآموز عشایری در مناطق مختلف و به صورت پراکنده مشغول تحصیل هستند.
