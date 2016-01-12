۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۱۳

رئیس آموزش و پرورش عشایر کشور عنوان کرد:

۱۶۸هزار دانش‌آموز عشایری در کشور مشغول به تحصیل هستند

یاسوج- رئیس آموزش و پرورش عشایر کشور گفت: تعداد ۱۶۸ هزار دانش‌آموز عشایری در کشور مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدان‌پناه بعدازظهر سه شنبه در بازدید از خوابگاه دانش آموزان دختر عشایری سرآبتاوه یاسوج افزود: این دانش آموزان در بیش از شش هزار آموزشگاه عشایری تحصیل می‌کنند.

وی بیان کرد: ۱۷ هزار نفر دانش‌آموز عشایری در کل کشور در مدارس شبانه‌روزی تحصیل می‌کنند.

یزدان پناه اظهار کرد: این تعداد دانش آموز در ۱۸۱ مرکز شبانه‌روزی و در دوره‌های متوسطه اول و دوم تحصیل می کنند.

وی افزود: توسعه مدارس و مراکز شبانه‌روزی عشایری یکی از مهمترین برنامه های دولت تدبیر و امید است.

رئیس آموزش و پرورش عشایر کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: هم اکنون منطقه‌ای عشایری در این استان وجود ندارد که بی‌بهره از خدمات آموزش و پرورش باشد.

اسماعیل رضایی نیک افزود: پراکندگی بالای مدارس عشایری در این استان موجب شده که تعداد زیادی مدارس با تعداد کم دانش‌آموز در استان داشته باشیم.

وی بیان کرد: در کل استان بیش از سه هزار دانش‌آموز عشایری در مناطق مختلف و به صورت پراکنده مشغول تحصیل هستند.

 

کد مطلب 3023580

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
