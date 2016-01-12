شاخصه انقلاب اسلامی ایران شکل گیری اتحادی از جنس معنویت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی بعد از ظهر سه شنبه در همایش ائمه جماعات و هیات امنای مساجد و فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج اراک اظهار داشت: بنا به فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی با توجه به کارکرد حوزه و مسجد، این دو مکان مقدس سنگر است و این سنگرها باید حفظ و صیانت شوند.

وی افزود: مساجد باید تقویت شوند زیرا این مکان مقدس کارکردهای متعددی داشته و از جمله مهمترین این کارکردها تربیت نیروی انسانی انقلابی و از سوی دیگر پایگاه انقلاب بوده است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تصریح کرد: مسجد فقط برای اقامه سه وعده نماز نیست بلکه مسجد وقتی پایگاه شد و کارکرد آن ارتقا پیدا کرد باید شبانه روز در زمینه های فرهنگی و دفاعی فعال باشد.

کریمی با بیان اینکه پایگاه در مساجد منحصر به افراد خاص نیست، افزود: این مکان جایگاه رشد تفکرات اسلامی جوانان است و تمامی جوانانی که با رشادت در دفاع از کیان اسلام و ارزش های نظام جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند پرورش یافته مساجد بودند.

کریمی خاطرنشان کرد: بسیج باید برخی از اشکالات را قبول کند و به اصلاح آن بپردازد و هیات امنای مساجد هم باید شرایط را برای جذب جوانان به سوی مساجد مهیا سازد.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به مولفه های انقلاب اسلامی نسبت به دیگر انقلاب های جهان به بهانه نزدیک شدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این انقلاب تجلی نور بود و آنچهذ شاخصه انقلاب اسلامی است که دیگر انقلاب های جهان تاکنون نداشته اند اتحاد از جنس معنویت بوده و این معنویت در واقع برمبنای دین اسلام شکل گرفته بود.

وی با اشاره به اهمیت این اتحاد برمبنای معنویت بیان داشت: برهمین اساس است که با همه توطئه های دشمن نظام جمهوری اسلامی طی دهه های اخیر، این نظام همچنان با قدرت پیش می رود.

کریمی گفت: در گذشته قدرت در دنیا به غرب و شرق تقسیم شده بود و همه ملت ها بایستی تحت لوای شرق و غرب نفس می کشیدند و حتی کشورهایی که حاکمیت اسلامی در آنها برقرار بود زیر سلطه این دو قدرت بودند اما دیدیم که امام خمینی(ره) با پشتیبانی و حمایت یکپارچه مردم چگونه بساط شرق و غرب را بهم ریخت و سلطه این دو قدرتی که برای خود سازمان های بین المللی، شرکت های اقتصادی و فضاهای جاسوسی درست کرده بودند فروریخت.

کریمی اظهار داشت: راه اندازی دانشگاه های بین المللی که به فرار مغزها در کشورهای دیگر دامن می زند از جمله برنامه های دشمن است تا در نهایت جاسوس های بومی تربیت می کنند و این افراد در داخل کشور اهداف پلید آنها را به ثمر برسانند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ادامه داد: دشمنان نظام اسلامی هنوز هم دست بردار نیستند و این فرصت طلب ها همچنان تلاش می کنند از فرصت های به دست آمده نهایت ضربه را به نظام اسلامی وارد کنند اما طی سال های پس از انقلاب مردم براساس ایمان، اتحاد و معنویت اسلامی توطئه های دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کرده اند.