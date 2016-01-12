آزادسازی ۳۰ میلیارد دلار با اجرای برجام/ واکنش به گرانی اخیر ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف عصر امروز در حاشیه پنجمین همایش بانکداری الکترونیک درباره نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: برخی فکر می کنند دولت به دلیل نیاز به منابع مالی، نرخ ارز را بالا می برد که چنین تصوری اشتباه است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: دولت هرگز چنین کاری نکرده و در حال حاضر هم برنامه‌ای ندارد. بازار ارز به صورت هیجانی نوساناتی داشته و در دو روز گذشته نیز کاهش یافته است. با اجرای برجام و آزاد شدن منابع ارزی و ایجاد ارتباطات بانکی مناسب با سایر کشورها، وضعیت مناسب‌تری در بازار ارز خواهیم داشت.

سیف درباره آزادسازی پول های بلوکه شده ایران پس از اجرای برجام گفت: کل مبلغ بلوکه شده ۳۰ میلیارد دلار است که پس از اجرای برجام، آزاد و امکان استفاده آن برای بانک مرکزی فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه نباید انتظار داشته باشیم نرخ سود بانکی به یکباره و به صورت دستوری کاهش یابد، بیان داشت: نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود ۲۹ درصد به ۲۰ تا ۱۹.۵ درصد کاهش یافت است.

سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از طریق به کارگیری مکانیزم هایی توانسته است به سمت کاهش نرخ سود بانکی گام بردارد. بانک مرکزی سیاست های خود را برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه می‌دهد و حتما این نرخ باید به نرخ تورم نزدیک شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تحریم بانک مرکزی نیز قطعا لغو می شود، درباره وصول مطالبات معوق بانکها تاکید کرد: تا یک سال پیش به بانک‌ها انتقاد می‌شد که انگیزه‌ای برای پیگیری وصول مطالبات معوق ندارند و به این دلیل مطالبات وصول نمی‌شود اما هم اکنون انتقادها برعکس شده و می‌گویند بانک‌ها در نحوه وصول مطالبات معوق انصاف را رعایت نمی‌‌کنند.