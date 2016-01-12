باشگاه پرسپولیس از شورای شهر تهران تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، این باشگاه با توجه به اقدامات و تصمیمهای اتخاذ شده توسط شهرداری و شورای شهر تهران در راستای حمایت از باشگاههای بزرگ پایتخت و اختصاص ورزشگاه شهید کاظمی به مجموعه پرسپولیس، از اعضای شورا و شهردار تهران تشکر و قدردانی کرد.
در این بیانیه آمده است:
اکنون که شهر تهران را با وجود عظمت و فراوانی شهری با درایت مدیران شهری و همت شهروندان، پویاتر و زندهتر از هر زمانی میبینیم، رویدادهایی مانند آنچه امروز شاهد بودیم، بیانگر آغاز سرفصلی جدید برای این شهر ریشهدار است که این روزها در عرصه سیاسی نیز در مرکز توجه دنیا قرار دارد. سرفصلی که در آن تقویت بیش از پیش سرمایهها و نمادهای خود را در دستور کار دارد، گو اینکه باشگاه پرسپولیس به عنوان پرافتخارترین باشگاه در رقابتهای داخلی و پرطرفدارترین باشگاه در پرجمعیتترین قاره جهان، سرمایهای ملی و متعلق به تمام آحاد ملت است که آن را در تهران به امانت گذاشتهاند تا به یکی از نمادهای این شهر بدل شود.
همواره در اقصی نقاط دنیا شاهد آن بودهایم که شهرداریها، باشگاههای نامی شهرشان را در بر میگیرند و حرکتهای بزرگی چون احداث ورزشگاههای عظیم را رقم میزنند و از این مسیر درصدد ترویج ورزش و ارتقاء سطح فرهنگ و نشاط برمیآیند.
شورای شهر و شهرداری تهران در سالهای گذشته نیز حمایتها و پشتیبانیهای خود را به اشکال گوناگون از پرسپولیس نشان دادهاند و اتفاق امروز آغاز دوران جدید در تحول و شکوفایی استعدادهای بالقوه میهن اسلامی و تهران بزرگ میباشد. تلاش برای تقویت و طی بخشی از مشکلات مجموعههایی که با توجه به جایگاه و تاثیرگذاری اجتماعی خود میتوانند در راستای اهداف فرهنگی مدیریت شهری، خدمات ارزشمندی ارایه کرده و به پویایی هرچه بیشتر خانوادهها و بویژه جوانان کمک کنند چرا که ورزش یکی از مهمترین و عمیقترین هنجارهای اجتماعی برای جامعه است.
شورای شهر و شهرداری تهران در سالهای اخیر تلاش زایدالوصفی را برای گسترش ورزش همگانی به عنوان زیر ساخت ورزش قهرمانی و افزایش سرانه مکانهای ورزشی انجام دادهاند و امروز نشست شورای شهر تهران که با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان انجام شد نویدبخش روزهای صاف و آفتابی برای ورزش در یکی از بزرگترین شهرهای جهان است. نمادی از وفاق و اتحاد مسئولان در حوزههای مختلف برای حل مشکلات و برآورده کردن خواستههای مردم که به بهانه ورزش، فوتبال و باشگاههای بزرگی چون پرسپولیس بیش از پیش نمود پیدا کرد و قدرت ورزش، فوتبال و باشگاههای پرطرفدار از ناحیه همین تاثیرگذاریها و فرهنگسازیها است.
باشگاه پرسپولیس نیز قدردانی مجدد خود از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران و به ویژه جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران را به جهت حسن نظر نسبت به این مسایل و اختصاص ورزشگاه شهید کاظمی به این باشگاه اعلام میدارد. بیتردید، برای ساختن جامعهای بهتر و پویاتر استعداد بالایی برای همکاریها و تعامل وجود دارد که از همین جا آمادگی خود را به این منظور اعلام مینمائیم.
بیتردید هواداران میلیونی پرسپولیس نیز تلاشها و حمایتهای دولتمردان و مدیران و تصمیم گیرندگان شهری تهران را فراموش نخواهند کرد و مراتب قدردانی خود را از این اقدام شایسته و ارزشمند اعلام مینمایند.
