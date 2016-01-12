به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدمیرمحمدی ظهر امروز در دویست و پنجاهمین نشست شورای شهر یزد با اشاره به گلایه‌های شهرداری از فعالیت میدان میوه و تره‌بار یزد اظهار داشت: چه دلیلی دارد تا جلوی فعالیت میدان تره‌بار شاهدیه که با سرمایه گذاری میدان داران احداث شده و خلافی نداشتند گرفته شود.

وی با بیان اینکه راهکار قانونی وجود ندارد که بتوان جلوی مردم را گرفت و مخالفت کرد افزود: به نظر می‌رسد مشکل شهرداری در میدان میوه و تره‌بار یزد ضعف مدیریت و عملکرد باشد.

استاندار یزد بیان داشت: اگر مدیریت در میدان تره بار یزد به درستی انجام شده بود نباید امروز شاهد این مشکلات باشیم و اعضای شورا و شهرداری در این‌باره گلایه داشته باشند.

منافع دیگری به دنبال احداث میدان تره‌بار بوده و هست

وی با بیان اینکه مدیریت میدان میوه و تره‌بار دنبال منافع دیگری و کسب سود است تصریح کرد: هدفی که در انتقال میدان تره‌بار به دور از شهر بوده تامین شده اما اینکه میدان تره بار شاهدیه در موازات میدان تره بار شهرداری فعالیت می‌کند به خاطر مسائل دیگری است که عنوان کردم.

میرمحمدی اضافه کرد: وقتی عنوان می‌شود که با هدف کاهش ترافیک مردم در شهر میدان تره‌بار را به حاشیه شهر می‌بریم اما قیمت ‌هایی که برای واگذاری غرفه‌ها اعلام می‌شود با هدف اصلی متفاوت است و همین مسئله موجب می شود تا غرفه ‌داران با این مسافت و این قیمت استقبال نکنند.

وی بیان داشت: نباید نگاه مادی به موضوع باشد تا این مشکلات نیز به خودی خود رفع شود و اگر تغییر رویه داشته باشید حتی ناهماهنگی‌ های ناشی از فعالیت دو میدان تره‌بار نیز حذف می‌شود.

استاندار یزد با تاکید بر اینکه هرچه زودتر این مشکل حل شود تا مردم نیز در این زمینه متضرر نشوند گفت: شهرداری باید نسبت به خرید غرفه‌ های میدان تره ‌بار شاهدیه اقدام کند و در قبال آن تسهیلاتی به غرفه‌ داران و میدان‌ داران بدهد که همه در میدان تره‌بار یزد جمع شوند.

توجیهی برای احداث کشتارگاه صنعتی در این مکان نبوده

میر محمدی در بخشی از سخنان خود با یادآوری وضعیت کشتارگاه صنعتی دام یزد و گلایه های موجود از این کشتارگاه اظهار داشت: احداث این کشتارگاه از ابتدا کاری اشتباه و بیهوده بوده است.

وی با بیان اینکه توجیهی برای احداث کشتارگاه صنعتی دام در این مکان فعلی نبوده است عنوان کرد: فاصله ۴۰ کیلومتری کشتارگاه از سطح شهر و ضعف هایی که این مکان دارد نشان می دهد مطالعه و کارشناسی برای احداث آن نشده بود.

استاندار یزد افزود: اگر از همان ابتدا که قصد انجام چنین کاری داشتند برای بررسی و مطالعه روی طرح و مکان‌یابی آن اقدام شده بود اکنون این مشکلات گریبان کشتارگاه صنعتی دام را نمی گرفت و گلایه ای هم مطرح نمی شد.

راهکارهای لازم برای حل مشکل کشتارگاه ارائه شود

وی اضافه کرد: مطرح شده که با هدف تجمیع کشتارگاه های سنتی این مرکز احداث شده در حالیکه اگر توجیهی وجود داشت و تفاهمی شده بود، باید قراردادها بسته می‌شد تا تعهدی برای شهرستان‌ها باشد و همه نسبت به آن احساس تکلیف کنند.

میرمحمدی از اعضای شورا و شهردار خواست تا پیشنهادات و راهکارهای لازم را برای برون رفت از مشکلات کشتارگاه صنعتی دام و جلب رضایت قصابان برای فعالیت در این مجموعه ارائه کنند.

وی افزود: پیشنهاداتی که به نظر می‌ رسد موثر و مفید است اعلام شود، تا به بحث و بررسی گذاشته و با اعلام نظر کارشناسی، نسبت به آن اقدام شود.

استاندار یزد گفت: نمی‌ توان از روی احساس در مورد کاری تصمیم گرفت، بلکه باید توسعه شهر را در نظر داشت و دورنمای کار را دید سپس اقدام کرد تا در آینده دوباره با معضلی جدید روبرو نشویم و تکرار مسائل نداشته باشیم.