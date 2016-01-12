به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم عبداللهی عصر سه شنبه در همایش ائمه جماعات، هیات امنا و فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج اراک افزود: دشمن با شناخت از توانمندی ها و ظرفیت های مساجد برای پرورش جوانان سعی بر ضربه زدن به این اماکن مقدس را دارد.

وی با اشاره به مسائل حقوقی و وظایف هیات امنای مساجد گفت: در مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸، اداره اوقاف مسئولیت اماکن مقدس را برعهده گرفت و در سال ۶۳ در مورد تشکیل هیات امنای مکان های مقدس نیز تعیین تکلیف شد.

عبداللهی افزود: پیرو این مصوبات آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز تدوین شد که در آن هم قانون شرح وظایف هیات امنای مساجد را بیان کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به آئین نامه انتخابات، شرح وظایف و حدود اختیاران هیات امنای مساجد مصوب سال ۶۵ گفت: اعضای هیات امنای مساجد برای سه سال به صوت انتخابی یا انتصابی برگزیده می شوند و احکام آنان از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه هر استان صادر می شود.

وی مراقبت کامل بر حفظ مورد امانت، نگهداری اموال منقول و ثبت مشخصات کامل آن در دفاتر، انجام تعمیرات ضروری اماکن مذهبی، نوسازی و تاسیسات عمومی مساجد و زیارتگاه ها برای تامین رفاه زائران و پیگیری طرح های عمرانی را بخشی از مسئولیت های هیات امنای مساجد عنوان کرد.

عبداللهی افزود: قانون، شرح وظایف و حدود اختیارات هیات امنای مساجد را به طور مشخص بیان کرده است و در صورتی که اعضای هیات امنا بر اثر بی اطلاعی از شرایط و وظایف قانونی نسبت به قوانین غفلت کنند مرتکب جرم شده اند و طبق قانون با آنان برخورد می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: براساس قانون، هیات امنا نمی تواند آئین نامه داخلی، تدوین کرده و نمی تواند شرح وظیفه ای برای امام جماعت مسجد تعیین کند.

ائمه جماعات در پیشبرد فعالیت های فرهنگی مساجد بکوشند

در ادامه این همایش، حسین دلاوری، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اراک نیز گفت: امام جماعت مساجد مسئولیت داخلی مسجد را برعهده دارد و براساس ماده یک آئین نامه سازمان اوقاف و امور خیریه، امام جماعت مسجد باید در پیشرفت و گسترش مسائل فرهنگی و فوق برنامه تلاش کند.

وی بیان داشت: حضور پایگاه های بسیج و کانون های فرهنگی در مساجد از مصوبات شورای فرهنگی است و در مساجد کانون های فرهنگی و پایگاه های بسیج باید حضور فعال و موثر داشته باشند.

در ادامه محمدرضا رضایی، فرمانده سپاه ناحیه اراک نیز هدف از برگزاری دومین همایش ائمه جماعات و هیات امنا و فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج را تعامل بیشتر بین دستگاه های مرتبط با این مساله شامل اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه و سپاه استان عنوان کرد.

وی افزود: این تعامل برای آماده سازی مساجد و جذب نیروهای ارزشی است.

رضایی ادامه داد: این تشکل سه سویه و تاثیرگذار توانسته به هدف های ارزشمندی دست پیدا کند که ثمره آن نشست های مختلف و برپایی این همایش است که قطعا می تواند در مسیر اهداف ارزشی نظام نقش مهمی ایفا کند.