به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور پس از پیروزی ۲ بر صفر شامگاه امروز سه شنبه تیم فوتبال امید ایران برابر سوریه به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه گفت: تیم ما در نیمه اول نمایش خوبی نداشت چرا که بازیکنان استرس داشتند. با این حال صاحب موقعیت هایی شدیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

وی افزود: اما در نیمه دوم شرایط فرق کرد و تیم ما هم نمایش بهتری داشت و هم توانست به گل برسد. فوتبال ۹۰ دقیقه است و برای رسیدن به پیروزی باید صبر کرد.

محمد خاکپور خاطرنشان کرد: این بازیکنان آینده فوتبال ایران و آسیا هستند و امروز نشان دادند که در آینده حرف های زیادی برای گفتن دارند.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران در مورد سوریه نیز گفت: ما آنالیز خوبی از سوریه داشتیم و می دانستیم که بازیکنان جنگنده ای دارند. آنها هر چند از نظر تیمی خیلی قوی نبودند اما بازیکنان خوبی داشتند. مطمئنم که در دو بازی بعدی بهتر عمل خواهند کرد.

خاکپور در مورد دیدار دوم تیم امید برابر قطر نیز گفت: قطعا هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. قطر میزبان این مسابقات است و به دنبال صعود است. ما باید از همین الان به بازی با آنها فکر کنیم. از فردا برای پیروزی برابر قطر کار خواهیم کرد و پیروزی برابر سوریه را فراموش خواهیم کرد. امیدوارم بتوانیم در دو دیدار آینده هم به پیروزی برسیم و با حداکثر امتیازات به مرحله بعد صعود کنیم.

وی از عملکرد تیم سوریه تمجید کرد و گفت: جدا از مسائل فنی باید از بازی جوانمردانه تیم سوریه هم تشکر کنم که به سمت ضد فوتبال نرفتند.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران در مورد عملکرد ارسلان مطهری نیز گفت: ارسلان بازیکن بسیار با کیفیت و خوبی است که به تیم انرژی می دهد. او یکی از بهترین بازیکنان ما در این دیدار بود که قطعا در آینده از او بیشتر خواهید شنید.