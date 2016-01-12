تعداد بیمارستان های طرح «سلامت یار» افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ فرح ناز رافع گفت: برگزاری نخستین دوره آموزشی سلامت یاران که از امروز در موسسه آموزش علمی کاربردی هلال به مدت ۲ روز متوالی برگزار می شود،‌ سلامت یاران منتخب با دریافت آموزش های عمومی و تخصصی و گذراندن آزمون ، از دهه فجر امسال در بیمارستان ها حاضر شوند و حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و اختصاص هفته ای ۴ ساعت به ارایه خدمات حمایتی روحی - روانی و... بدون مداخلات دارویی و درمانی به بیماران و همراهان آنها یاری رسانند.

وی افزود: این طرح در بهمن ماه امسال فقط در بیمارستان های امام حسین (ع)‌ استان تهران،‌ گلستان استان خوزستان، ‌۵ آذر استان گلستان و شهید چمران استان فارس به اجرا در می آید و در ادامه در اردیبهشت سال آتی، سایر بیمارستان های منتخب نیز به صورت همزمان آن را اجرا خواهند کرد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد:‌نظارت بر نحوه حسن اجرای طرح به صورت ۴ مرحله پایش از سوی این سازمان و معاونت مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت صورت می گیرد و با بهبود و اصلاح فرایند اجرایی،‌ از مهرماه سال آینده طرح سلامت یار در تمامی بیمارستان ها ی کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی شده است در هر بیمارستان ‌۲۰ داوطلب در این طرح مشارکت کنند،‌ افزود:‌ داوطلبانی که بیش از ۶ ماه در این طرح همکاری داشته باشند،‌ پس از رتبه بندی از سوی سازمان داوطلبان،‌ از تسهیلات رفاهی ویژه ای نیز برخوردار می شوند.

رافع گفت:‌ در هر بیمارستان پایلوت،‌ اتاقی تحت عنوان خانه سلامت یار داوطلب برای هماهنگی حضور منظم داوطلبان در نظر گرفته شده و آموزش خود مراقبتی قبل و بعد از اعمال جراحی و دیگر اقدامات پزشکی به بیماران و همراهان آن ها بر عهده داوطلبان است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت:‌ ترجمه همزمان روند اجرای طرح و بررسی نقاط ضعف و قوت و همچنین طراحی مدل گسترده تر برای ارایه به سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از سوی وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد تا این طرح نیز همانند طرح ملی نیابت (ویژه حمایت از سالخوردگان جوامع شهری) از سوی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان طرح برتر شناخته شود تا اجرای آن در سطح جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر سراسر دنیا تسری پیدا کند.