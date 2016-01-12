به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی بسیج، سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سراسر کشور اظهارداشت: ما ظرفیت های بسیار بزرگی از اخلاص، جهاد و ایثار داریم که دستمایه اصلی برای پیشرفت و اعتلای کشور است.

سردار نقدی افزود: وقتی می خواهیم ماموریت بسیج که جذب، آموزش و سازماندهی مردم برای حضور در عرصه های انقلاب هست را بشناسیم می بینیم بهترین و اثر بخش ترین راه، توسل به گنج بزرگ و بی پایان دفاع مقدس و شهدا است.

وی به کارهای بزرگ انجام شده در تجهیز و زیرساخت راهیان نور اشاره کرد و اظهار داشت: نمایشخانه های بزرگ رزمی ایجاد شده، که تاکنون به این صورت کار نشده بود، همچنین توسعه قدمگاه ها و زیارتگاه های شهدا از جمله اقدامات مهم این عرصه است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به دیگر کارهایی که توسط بسیجیان در زمینه محتوایی انجام شده اشاره کرد و گفت: سالانه نزدیک به ۳۰۰ عنوان کتاب دفاع مقدس را در درون بسیج به صورت سازماندهی شده نشر می دهیم. هر ساله جشنواره های مقاومت در رشته های مختلف شعر، موسیقی، سرود، ادبیات، فیلم و تئاتر با حضور بسیجیان هنرمند برگزار می شود.

سردار نقدی با بیان اینکه یادواره های شهدا آثار و برکات زیادی دارد، گفت: نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ هزار یادواره شهدا در محلات و صدها یادواره در نواحی برگزار می شود؛ سطح در استانی نیز کنگره های استانی و برای اقشار هم کنگره های قشری را برگزار می کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج از ناشناخته بودن بسیاری از ظرفیت ها خبر داد و تصریح کرد: ۷ هزار زن شهید داریم، وقتی که برای آنها کتاب، سرود، فیلم و ... تولید شد، آثار آن را در جامعه زنان دیده شد؛ به دنبال آن نیز پیام تاریخی و بلند مقام معظم ولایت، در خصوص نقش مهم زن در انقلاب و دفاع مقدس صادر شد و جا دارد کتاب هایی در مورد این پیام نوشته شود.

وی در ادامه به اسطوره های ناب ورزشی در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: ۵ هزار ورزشکار شهید داریم که برخی اسطوره اند باید این ظرفیت های عظیم را استخراج و بر روی هریک از آنها کار کنیم، اگر نظیر یکی از این شهدا در دیگر نقاط دنیا وجود داشت همه جا تبلیغ می کردند.

سردار نقدی در بخش دیگری از سخنانش به انتقال مفاهیم دفاع مقدس از طریق نمایش های رزمی اشاره کرد و اظهار داشت: در احداث دهکده مقاومت قدم های خوبی برداشته شده که کارکرد آن بیشتر جنبه عملی و میدانی دارد و با ایجاد فضای مناسب ورزش، بازی و تفریح از آن طریق به جوانان فرهنگ دفاع مقدس را انتقال می دهیم؛ این که پدیده جدیدی برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس و ایجاد آمادگی رزمی جوانان است و باید با همت همه، این کار را به اتمام رساند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید بصیرت در دشمن شناسی را تقویت کنیم، گفت: پشت پرده همه دشمنی ها و مشکلات ما همان گونه که امام راحل (ره) فرمود، آمریکا بود. پشت پرده به شهادت رساندن شیخ نمر و حمله به سفارت عربستان در تهران نیز آمریکا است.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه محور اصلی تمام شرارت ها علیه ایران آمریکاست، ادامه داد: هدف آمریکا این است که درگیری در منطقه ایجاد کند و ما را با عربستان درگیر کنند، نباید فریب بخوریم. یک فرد انقلابی برای از بین بردن طاغوت، به کاخ پادشاه حمله می کند، به خانه نوکر و مستخدم شاه حمله نمی کند.

وی در ادامه گفت: هدف اعدام شیخ نمر و حمله به سفارت عربستان هموار کردن راه، برای پیشبرد سیاست های آمریکا در منطقه است آنها می خواهند در افکار عمومی ایران دشمن اصلی را عوض کنند و سطح مبارزات ایران را از رویارویی با آمریکا به سطح مقابله با عربستان تنزل دهند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین افزود: آمریکا برای نفوذ به ایران هر کاری می کند در شرق و غرب کشور آموزش و تجهیز گروهک های تروریستی را انجام می دهد، حتی در بودجه سال ۲۰۱۶ خود ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار برای دموکراتیزه کردن ایران و چند کشور دیگر اعتبار در نظر می گیرد.

سردار نقدی دشمن اصلی در جنگ بین ایران و عراق را آمریکا دانسته و افزود: همه فکر می کنند که جنگ، با عراق بود در صورتی که با آمریکا جنگیدیم آمریکایی که از ابتدا ژست بی طرفی داشت در صورتی که دشمن اصلی بود. وقتی صدام به سقوط نزدیک شد آمریکا مستقیما وارد جنگ با ایران شد.

در ادامه این همایش سردار نقدی به ارائه پرده نگار «از تزویر تا زور، نقش آمریکا در جنگ تحمیلی» به تشریح نقش آمریکا در جنگ تحمیلی پرداخت.

سردار نقدی با ارائه مستندات متعددی از کمک های تسلیحاتی، اعتباری، مالی، اطلاعاتی، آموزشی و کمکهای غذایی آمریکا به رژیم صدام از مسئولین حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خواست این اسناد را برای مردم تبیین کنند تا همه با استناد بدانند که ما در جنگ، با صدام در گیر نبودیم. جنگ ما با خود آمریکا بود. آمریکا بود که جنگ را به راه انداخت و وقتی به بن بست رسید خود وارد عمل مستقیم علیه ایران شد.