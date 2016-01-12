ولادیمیر پوتین: احتمال اعطای پناهندگی به «اسد» را رد نمی کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه در بخش دوم مصاحبه خود با روزنامه «بیلد» آلمان که امروز سه شنبه منتشر شد، از احتمال اعطای پناهندگی به «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه سخن گفت.

وی در اظهارات خود تاکید کرد: ما در سوریه نیازمند اصلاحات سیاسی از جمله تنظیم یک قانون اساسی جدید هستیم.

پوتین در ادامه با لحنی که از احترام وی به آراء مردم سوریه خبر می داد، افزود: چنانچه انتخابات آینده بر مبنای اصول دموکراتیک باشد، اسد رای بیاورد یا نه نیازی به ترک سوریه نخواهد داشت.

با این حال وی گفت که در صورت عدم پیروزی اسد، احتمال پناهندگی به وی از سوی دولت مسکو وجود دارد.

پوتین در توضیح این مطلب گفت: ما به «ادوارد اسنودن» - مقاطعه کار سازمان امنیت ملی آمریکا که جاسوسی های گسترده این نهاد را افشا کرد- پناهندگی دادیم. اعطای پناهندگی به وی به مراتب سخت تر از پناه دادن به بشار اسد بود.

رئیس جمهوری سوریه ادامه داد: هدف ما در سوریه تلاش برای تحقق اصلاحات قانونی است و این روند پیچیده ای است. در گام بعدی، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باید بر مبنای قانون اساسی جدید برگزار شود. این مردم سوریه هستند که باید درباره کسی که اداره کشورشان را به وی می سپارند، تصمیم گیری کنند.

وی تاکید کرد: این تنها راه برقراری ثبات و امنیت و در نهایت ایجاد شرایط رشد اقتصادی است به گونه ای که مردم به جای اینکه راه فرار به اروپا را برگزینند در خانه خود و سرزمین مادریشان ساکن شوند.