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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۲۲

پیکر مطهر۹۴ شهید گمنام وارد استان فارس شد

پیکر مطهر۹۴ شهید گمنام وارد استان فارس شد

نورآباد ممسنی- پیکر پاک ۹۴ شهید تازه تفحص شده گمنام جهت تشییع وارد استان فارس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کنگره سرداران و ۱۵ هزار شهید استان فارس سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: پیکر مطهر ۹۴ شهید تفحص شده گمنام ساعتی پیش وارد استان فارس شد و صبح فردا در میان حضور مردم و مسئولین در شهرستان ممسنی تشییع خواهد شد.

جواد قناعتی ادامه داد: مراسم تشییع ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح انجام می شود و نام این کاروان نیز «شاهدان بصیر» است که طی سه ماه اخیر توسط گروه تفحص کمیته مفقودین نیروهای مسلح شناسایی شده اند.

وی یادآور شد: همچنین صبح فردا یک شهید مدافع حرم نیز به همراه این شهدای گمنام تشییع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک ۹۴ شهید گمنام از صبح فردا به مدت ۱۰ روز در استان فارس تشییع خواهد شد.

کد مطلب 3023603

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