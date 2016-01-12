کمتر از ۱۰۰ ایرانی گروه خونی بمبئی دارند/ وضعیت اهدای خون اولی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله در دومین همایش روز ملی خون‌های نادر گفت: هم‌اکنون در کشور سالانه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد اهدای خون داریم که بر اساس شاخص‌ها ۲۷ در هر هزار نفر خون اهدا می‌شود که باعث شده است به نوعی به خودکفایی تأمین خون در بیمارستان‌ها برسیم.

وی با تاکید بر مدیریت خون بیماران، گفت: مدیریت خون یعنی خون مورد نیاز بیمار برای جراحی از خود وی طی فرآیندی تأمین و اهدا شود.

پورفتح اله افزود: آمار اهدای ۲۷ به هزار نفر اهدای خون شاخص خوبی برای خودکفایی تأمین خون کشور است و ما نیز سعی می‌کنیم این آمار را حفظ کنیم و کیفیت را به طور مستمر ارتقا دهیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: بر مبنای این خودکفایی از دو سال گذشته تا کنون تبلیغات تهییجی را برای فراخوان های عمومی اهدای خون حذف کرده ایم و با ترویج فرهنگ اهدای خون آگاهانه و مسئولانه هرگونه تبلیغ برای استمرار اهدای خون و سلامت خون صورت می گیرد.

وی متمرکز سازی و ساخت مراکز پذیرش اهدا کننده مجهز و حذف پایگاه های کم بازده را از برنامه های دیگر سازمان خواند و گفت: با راه اندازی تیم های سیار، نبود این پایگاه ها جبران خواهد شد و سعی می شود اهدا به سمت جمعیت های سالم تر سوق داده شود.

پورفتح اله با اشاره به اینکه در برنامه‌های جدید به سمتی پیش خواهیم رفت تا خون اهداکنندگان بار اول مدیریت شود خاطرنشان کرد: تحقیقات انجام شده نشان می دهد خون اهدا کنندگان مستمر سلامتی نزدیک به صد درصد دارد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران افزود: برای حفظ سلامت خون های اهدایی با توجه به اینکه ذخایر خونی در وضعیت خوبی قرار گرفته اند، سعی داریم با مدیریت اهدا کنندگان بار اول ،فرصت آزمایش و غربالگری بیشتری در مورد این خون ها داشته باشیم و در اولین مراجعه اهدا کننده فقط تست گرفته شود و پس از ۴ ماه و عبور از دوران پنجره عوامل عفونی یاد شده و محرز شدن سلامت خون شخص از او دعوت به اهدا می شود.

وی مدل دیگر استفاده از خون شخص را برای تهیه پلاسما دانست و گفت: آزمایش نت (NAT )که بسیار دقیق است در مورد پلاسما صورت می گیرد و جلوی ورود عوامل آلودگی را در پلاسمای جمع آوری شده می گیرد. بدین ترتیب اهدا کنندگانی به چرخه انتقال خون وارد می شوند که خون سالمی دارند و می توانند به جمع اهدا کنندگان مستمر بپیوندند.

پورفتح اله اعلام کرد :هم اکنون این دو روش در دو استان در حال انجام است و در صورت موفقیت به کل کشور گسترش خواهد یافت و هر سال با توجه به بازگشت مستمر اهدا اولی ها که قبلا پایش شده است پیش بینی می شود هر سال ۱۰ درصد اهدا اولی از آزمایش های بدو ورود به جمع اهدا کنندگان می پیوندند.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران همچنین با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بتوان در سال‌های آینده ۹۰ درصد اهدای خون از اهداکنندگان مستمر صورت گیرد، گفت: برنامه خون‌های نادر نیز برنامه دقیق و علمی است که در ایران صورت می گیرد.

وی با اشاره به برخی گروه‌های خونی بسیار نادر مثل گروه خونی بمبئی گفت: در هر یک تا سه میلیون نفر فقط یک نفر این گروه خونی را دارد یعنی در ایران کمتر از ۱۰۰ نفر گروه خونی بمبئی دارند.

پورفتح اله با تشریح سختی‌ها و پیچیدگی شناسایی افراد دارای گروه خونی نادر، خاطرنشان کرد: ایران جزو نخستین کشورهای توسعه یافته است که به شناسایی گروه‌های خونی نادر مبادرت کرده است و تاکنون نیز یک هزار اهداکننده گروه خونی نادر در کشور شناسایی شده است.

در دومین همایش روز ملی خون‌های نادر از ۱۵۰ اهداکننده گروه خونی O منفی و همچنین ۳۰ اهداکننده گروه خونی نادر به صورت نمادین تقدیر به عمل آمد.