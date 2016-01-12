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۲۲ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۵۰

معاون استاندار کرمانشاه خبر داد:

توسعه پروژه «منارید» در ۸۶ دهستان در استان کرمانشاه

توسعه پروژه «منارید» در ۸۶ دهستان در استان کرمانشاه

کرمانشاه- معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه از توسعه پروژه منارید در ۸۶ دهستان در استان کرمانشاه تا سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک‌کردار  عصر امروز سه شنبه در اولین جلسه کمیته پایش و برنامه ریزی پروژه بین المللی منارید که با حضور مسئولان در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: توسعه باید امری پایدار و برنامه‌ریزی در همه سطوح انجام  شود و نگاه به توسعه باید مردم محور باشد و با در نظر گرفتن همه الزامات توسعه پایدار در سطوح در استان اجرایی شود.

نیک کردار با بیان اینکه سند آمایش استان کرمانشاه در حال تدوین است، اظهار داشت: در این راستا از همه ظرفیت‌ها به بهترین نحو ممکن استفاده خواهیم کرد چرا که معتقدیم با محیط زیست و طبیعت آفریدگار باید مهربان باشیم.

این مسئول اما آلودگی هوا، پدیده خشکیدگی زمین، وجود ریزگردها،  فرسایش خاک و سایر منابع را محصول نابخردی بشر دانست و افزود: خوشبختانه پروژه بین المللی منارید در استان کرمانشاه از سال‌ها قبل کلید خورد و در ۱۴ شهرستان در حال اجرا است و این پروژه باید به ۸۶ دهستان نیز برسد و در همه این مراکز به عنوان پایلوت برای اجرای بهتر آن در نظر گرفته شود.

معاون امور استانداری کرمانشاه ادامه داد: از نظر بودجه شرایط مساعدی فراهم است و شورای اسلامی، دهیاری ها، بخشداری و فرمانداری ها باید در گسترش و پشتیبانی از این طرح بین المللی اهتمام لازم را به عمل آورند.

وی به خشکیدگی برخی منابع روستایی اشاره کرد و یادآور شد: روحیه تولید و ایجاد فضای سبز در مردم روستا کم شده  و باید انگیزه توسعه پایدار و تولید و حراست از فضای سبز و منابع طبیعی در روستاها بیشتر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

نیک کردار روستای گره بان را الگوی مناسب ایجاد فضای سبز و تولیدات گیاهی توصیف کرد و گفت: در این روستا ساختار و فضای زیبایی ایجاد شده و باید جمعیت های مردم نهاد در همه مراکز فعال عمل کنند.

این مسئول به توصیه اکید مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته و در خصوص حفاظت از منابع طبیعی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: توجه به جلوگیری از تخریب محیط زیست ، جنگل ها و مراتع به عنوان هشداری جدی باید در نظر گرفته شود و هر یک از افرادی که صرف نظر از عواقب آن تصرفاتی انجام داده اند باید عقب نشینی کنند و مسئولان نیز حفاظت از این منابع را بیشتر کنند.

نیک کردار گفت: با توجه به پیش بینی اعتبارات برای سال آینده برنامه ریزی های لازم جهت تامین ۸۶ دهستان و روستا برای توسعه و پیگیری پروژه منارید را خواهیم داشت.

وی ادامه توسعه پروژه در بخش های شهرستان را بخشی از اهداف پروژه دانست و افزود: باید جمعیت های مردم نهاد و فعالان محیط زیست به ویژه دهیاری و شوراها به تلاش و تکاپوی بیشتری در این راستا بپردازند.

نیک کردار با اشاره به نقش مشارکتی مردم در ایجاد پایلوت در شهرستان‌ها جهت گسترش پروژه منارید اظهار داشت: در این راستا مسئولان نیز نقش حمایتی، هدایتی و تسهیل گری را به عهده خواهند داشت تا این طرح در ۸۶ دهستان تصویب شود و به شکل نهضتی هدفمند و فعال پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.

 

کد مطلب 3023614

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