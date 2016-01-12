توسعه پروژه «منارید» در ۸۶ دهستان در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک‌کردار عصر امروز سه شنبه در اولین جلسه کمیته پایش و برنامه ریزی پروژه بین المللی منارید که با حضور مسئولان در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: توسعه باید امری پایدار و برنامه‌ریزی در همه سطوح انجام شود و نگاه به توسعه باید مردم محور باشد و با در نظر گرفتن همه الزامات توسعه پایدار در سطوح در استان اجرایی شود.

نیک کردار با بیان اینکه سند آمایش استان کرمانشاه در حال تدوین است، اظهار داشت: در این راستا از همه ظرفیت‌ها به بهترین نحو ممکن استفاده خواهیم کرد چرا که معتقدیم با محیط زیست و طبیعت آفریدگار باید مهربان باشیم.

این مسئول اما آلودگی هوا، پدیده خشکیدگی زمین، وجود ریزگردها، فرسایش خاک و سایر منابع را محصول نابخردی بشر دانست و افزود: خوشبختانه پروژه بین المللی منارید در استان کرمانشاه از سال‌ها قبل کلید خورد و در ۱۴ شهرستان در حال اجرا است و این پروژه باید به ۸۶ دهستان نیز برسد و در همه این مراکز به عنوان پایلوت برای اجرای بهتر آن در نظر گرفته شود.

معاون امور استانداری کرمانشاه ادامه داد: از نظر بودجه شرایط مساعدی فراهم است و شورای اسلامی، دهیاری ها، بخشداری و فرمانداری ها باید در گسترش و پشتیبانی از این طرح بین المللی اهتمام لازم را به عمل آورند.

وی به خشکیدگی برخی منابع روستایی اشاره کرد و یادآور شد: روحیه تولید و ایجاد فضای سبز در مردم روستا کم شده و باید انگیزه توسعه پایدار و تولید و حراست از فضای سبز و منابع طبیعی در روستاها بیشتر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

نیک کردار روستای گره بان را الگوی مناسب ایجاد فضای سبز و تولیدات گیاهی توصیف کرد و گفت: در این روستا ساختار و فضای زیبایی ایجاد شده و باید جمعیت های مردم نهاد در همه مراکز فعال عمل کنند.

این مسئول به توصیه اکید مقام معظم رهبری در اسفند سال گذشته و در خصوص حفاظت از منابع طبیعی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: توجه به جلوگیری از تخریب محیط زیست ، جنگل ها و مراتع به عنوان هشداری جدی باید در نظر گرفته شود و هر یک از افرادی که صرف نظر از عواقب آن تصرفاتی انجام داده اند باید عقب نشینی کنند و مسئولان نیز حفاظت از این منابع را بیشتر کنند.

نیک کردار گفت: با توجه به پیش بینی اعتبارات برای سال آینده برنامه ریزی های لازم جهت تامین ۸۶ دهستان و روستا برای توسعه و پیگیری پروژه منارید را خواهیم داشت.

وی ادامه توسعه پروژه در بخش های شهرستان را بخشی از اهداف پروژه دانست و افزود: باید جمعیت های مردم نهاد و فعالان محیط زیست به ویژه دهیاری و شوراها به تلاش و تکاپوی بیشتری در این راستا بپردازند.

نیک کردار با اشاره به نقش مشارکتی مردم در ایجاد پایلوت در شهرستان‌ها جهت گسترش پروژه منارید اظهار داشت: در این راستا مسئولان نیز نقش حمایتی، هدایتی و تسهیل گری را به عهده خواهند داشت تا این طرح در ۸۶ دهستان تصویب شود و به شکل نهضتی هدفمند و فعال پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.