  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۲۶

سخنگوی شورای تامین سیستان و بلوچستان تشریح کرد

آخرین خبرها از سقوط هواپیمای آموزشی/خلبان جانش را فدای مردم کرد

آخرین خبرها از سقوط هواپیمای آموزشی/خلبان جانش را فدای مردم کرد

زاهدان- سخنگوی شورای تامین سیستان و بلوچستان با اشاره به سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی نظامی گفت: در پی حادثه امروز دو خلبان شهید شدند.

علی اصغر میرشکاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هواپیمای آموزشی جنگی به سمت مسیر چپ باند فرودگاه کنارک به سمت روستای کهیر در آسمان در حال حرکت بود که متوجه نقص فنی می شود.

وی افزود: خلبان که متوجه این نقص فنی هواپیما شده تصمیم می‌گیرد وسط راه بر روی جاده فرود آید که هنگام فرود متوجه تردد خودروها می‌شود و به سمت خاکی بر زمین سقوط کرده و متلاشی می‌شود که در پی این حادثه خلبان و کمک خلبان کشته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علت سقوط این هواپیما که در ۶۵ کیلومتری کنارک سقوط کرده، در دست بررسی است.

شهرستان کنارک در جنوب سیستان و بلوچستان یکی از قطب های هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 3023622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها