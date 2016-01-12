آخرین خبرها از سقوط هواپیمای آموزشی/خلبان جانش را فدای مردم کرد

علی اصغر میرشکاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز هواپیمای آموزشی جنگی به سمت مسیر چپ باند فرودگاه کنارک به سمت روستای کهیر در آسمان در حال حرکت بود که متوجه نقص فنی می شود.

وی افزود: خلبان که متوجه این نقص فنی هواپیما شده تصمیم می‌گیرد وسط راه بر روی جاده فرود آید که هنگام فرود متوجه تردد خودروها می‌شود و به سمت خاکی بر زمین سقوط کرده و متلاشی می‌شود که در پی این حادثه خلبان و کمک خلبان کشته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علت سقوط این هواپیما که در ۶۵ کیلومتری کنارک سقوط کرده، در دست بررسی است.

شهرستان کنارک در جنوب سیستان و بلوچستان یکی از قطب های هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است.