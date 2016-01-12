اجرای عملیات مدیریت کنترل هرز آب در ۲۲۵ هکتار اراضی آرادان

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای عملیات مدیریت کنترل هرز آب و بذر کاری در بیش از ۲۲۰ هکتار اراضی شهرستان آرادان توضیح داد: این عملیات به صورت احداث بندهاي خاکی و هلالی در مسیر آبراهه‌ های کوچک برای كنترل و جمع آوري روان آبهاي سطحي ناشي از بارندگی ها در خاک و برای کشت بذرهای گیاهان بیابانی و بومی همچون درمنه دشتی، تاغ انجام شد.

وی گفت: با توجه به اینکه در حوزه ده نمک آبراهه هایی از کوه های بالادست وارد می شود اجرای این قبیل پروژه ها علاوه بر جلوگیری از هدر رفت آب و فرسایش خاک، موجب تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود و شرایط را برای بهبود تولید علوفه و پوشش گیاهی در مراتع فراهم می‌کند و ازتخریب تاسیسات و جاده ها در پایین دست جلو گیری می کند.

مسئول اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آرادان با اشاره به اهمیت بذرکاری بندهای کنترل هرزآب گفت: در سال جاری مساحت ۲۲۵ هکتار از اراضی بیابانی حوزه ده نمک با بذر تاغ و درمنه به روش بذرکاری در پشت بندها پوشش داده شد، که هدف حفظ، احیاء و اصلاح مناطق بیابانی است.

ریاهی تصریح کرد: با توجه به کاهش نزولات جوی و پراکنش نامناسب بارندگی و اختلاف زیاد بین حداقل و حداکثر دما در مناطق شکننده بیابانی هرسال برای احیاء مناطق بیابانی عملیاتی در قالب طرح بیابانزدایی در این شهرستان انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه مرتعداران و تشکل های جوامع محلی می‌توانند با نوع فعالیت خود، ازعوامل تهدید و تخریب پوشش گیاهی جلوگیری کنند، گفت: مرتعداران و تشکل های جوامع محلی می‌توانند با حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از آتش سوزی‌ها، تخریب مراتع وجنگل‌ها، با رعایت الگوی کشت مناسب مانع ازبین رفتن پوشش گیاهی منطقه باشند.

وی در پایان اشاره کرد: بیابان‌زایی درکاهش تنوع زیستی و از بین رفتن منابع پایدار غذا و افزایش عواقب زیست محیطی تاثیرگذار است.