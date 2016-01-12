به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه سهشنبه در جلسه شورای عالی ورزش همگانی و قهرمانی تصریح کرد: اردبیل برای اولین بار بهعنوان میزبان مسابقات آسیایی در نظر گرفته شده است و برگزاری این مسابقات به عزم همگانی و وحدت تمامی دستگاهها نیاز دارد.
وی با تأکید به اینکه برگزاری مسابقات آسیایی حیثیت ملی است، متذکر شد: دستگاههای مجری و متولی باید از هم اینک برای جزئیترین نیازمندیها و مؤلفههای این برنامه بزرگ برنامهریزی داشته باشند.
استاندار اردبیل افزود: ضروری است فدراسیون والیبال نمایندگان خود را به استان اردبیل اعزام کند تا نیازمندیهای برگزاری این مسابقه موردبررسی قرار گیرد.
خدابخش با تأکید به استفاده از ظرفیت تمامی دستگاههای متولی ادامه داد: بهمنظور برگزاری این مسابقات اعتبار از تهران و از خود استان اختصاص خواهیم داد.
وی با تأکید به اینکه برگزاری این مسابقات رویداد کمنظیر تاریخی برای استان است، تصریح کرد: حتی نسبت به بهسازی معابر و پارکینگها و رفاه حال مهمانان تمهیداتی اندیشیده میشود.
استاندار اردبیل در خصوص درخواست اختصاص بخشی از مالیات کارخانهها به ورزش اضافه کرد: این مهم در قانون طرحشده و واحد تولیدی میتواند برای فعالیت آموزشی و ورزشی تا ۱۰ درصد ارزشافزوده را اختصاص دهد.
به گفته خدابخش کارخانهها باید نسبت به اجرای این طرح توجه داشته باشند و درعینحال صرفاً در این دو حوزه هزینه کنند تا از مالیات آنها به میزانی که برای آموزش و ورزش هزینه کردهاند به آنها بازگردانده شود.
وی با یادآوری اینکه قبلاً این طرح توسط آموزشوپرورش و شهرداری جداگانه اجرا میشد، اضافه کرد: در حال حاضر دارایی این پول را دریافت میکند و بعد از هزینه کرد کارخانه به ورزش به وی بازمیگرداند.
استاندار اردبیل درعینحال بهضرورت برنامهریزی گسترده جهت توسعه ورزش محلات اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع هم آموزش و هم نشاطآفرینی را به دنبال دارد و نباید صرفاً در دو رشته والیبال و بسکتبال خلاصه شود.
خدابخش همچنین در خصوص مزایده خدمات پناهگاه سبلان افزود: درصورتیکه این موضوع میتواند خدمات پناهگاه را بهبود بخشد میتوان خدمات آن را به مزایده گذاشت.
استاندار اردبیل در خصوص پیشنهاد احداث مجتمع ورزشی بانوان نیز تأکید کرد: درصورتیکه ابعاد طرح و زمین اجرا مشخص شود میتوان با فازبندی نسبت به ایجاد مجتمع اقدام کرد.
